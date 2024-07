Omicidio a Lazise (Verona), 67enne ucciso a coltellate; il figlio in caserma

Screenshot da video de L'Arena

Sangue a Lazise, in provincia di Verona, dove un uomo di 67 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. I carabinieri del comando provinciale locale si trovano già sul posto e stanno acquisendo le prime informazioni utili per tentare di risolvere il caso.

Stando a quanto riferito sino ad ora dalle agenzie di stampa, il fatto si è verificato nel corso della giornata di oggi, venerdì 12 luglio. La vittima sarebbe stata uccisa a coltellate in casa propria. Con il 67enne viveva il figlio di 46 anni, che è stato portato in ospedale per degli accertamenti. Sembra però che l'uomo verrà presto accompagnato in caserma, così da essere interrogato dai carabinieri del Comando provinciale di Verona, che si stanno occupando del caso. Le informazioni sono ancora scarne e non sappiamo se sia stato effettivamente il figlio ad accoltellare il padre a morte. Al momento si parla di presunto responsabile.

Mentre il

46enne si trova in ospedale, gli uomini dell'Arma e il magistrato di turno stanno effettuando un sopralluogo nell'abitazione in cui ha avuto luogo l'. Le indagini, dunque, sono in pieno svolgimento.