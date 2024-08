Omicidio Sharon Verzeni, iniziate le ricerche a Terno per trovare l'arma del delitto

Ascolta ora 00:00 00:00

Importanti aggiornamenti sull'omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa la notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, sulla scena del delitto erano in tre: riflettori accesi sul misterioso uomo in bicicletta ripreso da più impianti di videosorveglianza: si è aggirato nella zona del delitto prima, durante e dopo, per allontanarsi come un razzo. Come riportato dal Corriere della Sera, la convinzione attuale è che non possa trattarsi del killer in base alla coincidenza di orari. Per il momento non si è fatto avanti nessuno, ma le ricerche proseguiranno.

Nel frattempo questa mattina sono iniziate le nuove ricerche dei carabinieri nella zona in cui la giovane è stata uccisa. I militari hanno rivolto la loro attenzione sui tombini delle strade vicine a via Castegnate, dove la barista è stata accoltellata a morte. Come confermato dalle autorità, l’obiettivo è "individuare e repertare eventuali ulteriori indizi utili alla prosecuzione delle indagini" .

La priorità va al coltello utilizzato per l’omicidio, non ancora trovato a un mese dal delitto, ma anche a tutti gli altri possibili dettagli utili per risalire al responsabile del delitto di Sharon Verzeni. Le attività di ricerca disposte dalla procura bergamasca dovrebbero proseguire anche nella giornata di domani. Ieri, infatti, i carabinieri e il sindaco di Terno d’Isola hanno informato i cittadini della chiusura delle strade per consentire l’attività di ricerca.

Secondo quanto appreso dall’Adnkronos, le indagini sembrano vicine a una svolta. In particolare, le analisi delle telecamere avrebbero fornito degli elementi definiti “utili” dagli investigatori. Oltre alla ricerca dell’arma del delitto, gli investigatori continueranno a sentire i residenti per individuare ogni dettaglio che potrebbe portare all’identificazione dell’assassino. Verifiche anche sui conti bancari, dai quali potrebbe emergere qualcosa.

Gli investigatori stanno vagliando diverse piste, dal presunto coinvolgimento della comunità di Scientology allo scambio di persona, fino ai rapporti tra la 33enne e il fidanzato Sergio Ruocco. Quest’ultimo, ai microfoni della Stampa, ha ribadito la sua disponibilità a dare una mano alle indagini: "Non so chi possa avere ucciso Sharon: forse un cliente del bar che può averle dato fastidio oppure l'hanno scambiata per un'altra persona" .

"Se avessimo saputo qualcosa, avremmo già parlato con i carabinieri: nessuno poteva volerle del male a Sharon, magari l'hanno scambiata per un'altra persona"

L’uomo ha evidenziato di non avere idee precise su chi possa aver voluto la morte della compagna: