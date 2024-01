Orrore a Bergamo: 46enne uccide il marito a coltellate

Articolo in aggiornamento

Orrore in un viletta di Martinengo, nella Bergamasca, dove una donna di 46 anni, C. M. (le iniziali del nome), originaria di Vercelli, ha ucciso a coltellate il marito, D. R., di 56 anni. A quanto si apprende, pare che la 46enne sia affetta da disturbi psichiatrici. Ieri mattina era stata accompagnata e poi dimessa dal reparto di Psichiatria dell'ospedale di Treviglio perché aveva le allucinazioni. Già tre anni fa era stata sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio. La coppia ha una figlia di 5 anni.

L'omicidio

L'omicidio si è consumato in un'abitazione di via Cascina Lombarda, una strada chiusa e isolata, alla periferia di Martinengo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviglio, guidati dal comandante Antonio Rosario Stanizzi, e i militari del nucleo investigativo di Bergamo. La donna, compatibilmente con le sue condizioni di salute, è stata accampagnata in caserma per essere interrogata e poi trasferita in carcere.

Le indagini

Il movente dell'omicidio è ancora sconosciuto. Stando a quanto riporta la stampa locale, dai primi accertamenti non risultano episodi pregressi di maltrattamenti o violenze in famiglia. La 46enne, che di lavoro fa la giostraia, nel 2020 era stata sottoposta a un trattamento sanitario. Ieri mattina era stata accompagnata all'ospedale di Treviglio in preda alle allucinazioni, poi nel pomeriggio era stata dimessa.