Orrore a Trieste, mamma taglia la gola al figlio di 9 anni

Articolo in aggiornamento
Orrore ieri sera a Muggia, nel Triestino, dove una mamma ha ucciso il figlioletto di 9 anni tagliandogli la gola. La donna, di nazionalità ucraina, era separata dal marito e seguita dai servizi sociali.A dare l'allarme sarebbe stato il papà del bimbo, che vive in un'altra città, perché non riusciva a mettersi in contatto con la ex moglie. Quando gli agenti della Squadra mobile sono arrivati sul luogo della segnalazione il piccolo era già morto.
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.