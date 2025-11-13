Orrore a Trieste, mamma taglia la gola al figlio di 9 anni

Articolo in aggiornamento

Orrore ieri sera a Muggia, nel Triestino, dove una mamma ha ucciso il figlioletto di 9 anni tagliandogli la gola. La donna, di nazionalità ucraina, era separata dal marito e seguita dai servizi sociali.

A dare l'allarme sarebbe stato il papà del bimbo, che vive in un'altra città, perché non riusciva a mettersi in contatto con la ex moglie. Quando gli agenti della Squadra mobile sono arrivati sul luogo della segnalazione il piccolo era già morto.