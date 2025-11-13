Uccisi da mamma o papà: gli infanticidi in Italia

Samuele Lorenzi a Cogne, Diana Pifferi a Milano, Loris Stival a Ragusa. E, ora, un nuovo caso a Muggia in provincia di Trieste. È la lunga lista degli infanticidi in Italia, bambini uccisi proprio dalle persone di cui si fidavano di più: mamma e papà. Secondo il rapporto Eures sugli infanticidi (o figlicidi), dal 2000 al 2023, in Italia sono stati registrati 535 infanticidi, che costituiscono il 12,7% degli omicidi commessi in ambito familiare. Tra i casi più recenti non possiamo non citare quello di Traversetolo, in provincia di Parma: Chiara Petrolini, 22, anni, è accusata di aver ucciso i suoi due neonati. Li ha seppelliti nel giardino della villetta di famiglia.

Ecco le storie che hanno sconvolto l'Italia.

Muggia, 12 novembre 2025

A Muggia, in provincia di Trieste, una madre ha sgozzato il figlio. A dare l'allarme il padre del bambino, che non viveva con la famiglia in quanto separato dalla moglie, che non riusciva a mettersi in contatto con loro. La donna, che era seguita dai servizi sociali, è stata arrestata.

Novembre 2024, Nole

A Nole, in provincia di Torino, nel novembre 2024 Carola Finessi, 34 anni, annega sua figlia Perla, di 10 mesi, nella vasca da bagno, tentando successivamente di suicidarsi. Prima dell'arrivo dei soccorsi, che lui stesso aveva chiamato, il papà della bambina, Antonio Parriello, 34 anni, ha provato a rianimare la figlia, ma ogni tentativo è stato vano. La donna, da quanto emerso, era in cura dallo psicologo per la depressione che l'aveva colpita dopo il parto.

Settembre 2024, Miane

Nel settembre 2024 a Miane, in provincia di Treviso, Susanna Recchia e la figlia Mia, 3 anni, scompaiono la sera del 13 settembre dalla loro abitazione. I loro corpi saranno ritrovati la mattina del 15 settembre, in un isolotto vicino all'isola dei Morti a Moriago della Battaglia, a valle del ponte di Vidor. I due corpi sono stati ritrovati abbracciati e, secondo quanto ricostruito, la donna si sarebbe immersa nel Piave insieme alla figlia, facendosi trascinare dalla corrente del fiume.

Novembre 2023, Pedrengo

A Pedrengo (Bergamo), nel novembre 2023, i carabinieri hanno arrestato Monia (che tutti chiamano Mia) Bortolotti con l'accusa di aver ucciso entrambi i suoi bambini neonati, Alice e Mattia. Gli omicidi sarebbero avvenuti a distanza di un anno dall'altro: la piccola è morta il 15 novembre 2021, il secondo figlio il 25 ottobre 2022. Le indagini sono partite dopo il secondo episodio: è stata la donna ad avvisare il 118, ma subito i sospetti dei militari coordinati dalla Procura di Bergamo si sono diretti su di lei per via della tenera età della vittima e alcune analogie con la morte della sorella, avvenuta l'anno prima, che in assenza di segni di violenza era stata spiegata come "morte in culla" a causa di un deficit da parto prematuro della bimba, nata di 7 mesi.

Luglio 2023, Voghera

Nel luglio del 2023, a Voghera (Pavia), Elisa Roveda, 44 anni, strangola il figlio Luca dopo essere rimasta sola in casa con il piccolo di 1 anno. A chiamare i soccorsi del 118 la madre della donna, che era arrivata nella casa della figlia, come faceva ogni giorno, per aiutarla nelle faccende domestiche. Quando è entrata, ha trovato la donna distesa sul letto, in stato confusionale, e il nipotino ancora vivo, ma incosciente. Quando i soccorsi sono arrivati, il piccolo era già morto. La donna è stata arrestata con l'accusa di omicidio.

Luglio 2022, Milano

Il corpo senza vita di Diana, 18 mesi, viene ritrovato senza vita nella casa dove viveva con la madre, Alessia Pifferi. È stata lei a chiamare i soccorsi quando ha trovato la piccola senza vita a casa. Diana, accerterà l'autopsia, è morta di stenti dopo una settimana durante la quale la madre l'aveva lasciata da sola per trascorrere del tempo con il suo nuovo compagno.



Giugno 2022, Catania

Martina Patti, 23 anni, racconta che la sua bambina, Elena, 5 anni, è stata rapita. Il giorno dopo, messa alle strette dai carabinieri, fa ritrovare il cadavere della piccola in un campo a 200 metri da casa. L'ha uccisa con un coltello da cucina.

Marzo 2022, Mesenzana

Nel marzo 2022 a Mesenzana, nel Varesotto, un uomo di 44 anni si è tolto la vita dopo aver ucciso i suoi due figli di 13 e 7 anni. A ritrovare i cadaveri è stata la madre dei ragazzini che era andata a prenderli. I genitori delle due vittime erano in fase di separazione.

Gennaio 2022, Mozzarone

Nel gennaio 2022 a Mozzarone, in provincia di Varese, un uomo di 40 anni, Davide Paitone, uccide con una coltellata alla gola il figlio di 7 anni. I carabinieri ritrovano il corpo del piccolo nascosto dell'armadio, insieme con un biglietto di confessione. L'uomo, dopo aver ammazzato il figlio, tenta di uccidere anche la moglie dalla quale si stava separando, accoltellandola. Il 40enne ha provato a fuggire, ma è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri.

Ottobre 2021, Verona

Due bambine, di origini cingalesi, di 3 e 11 anni sono state ritrovate senza vita nella loro stanza, in una casa di accoglienza, a Verona. Da subito sono partite le ricerche della loro madre, il cui cadavere è stato successivamente ritrovato nell'Adige.

Giugno 2021, Ferrara

All'alba arriva una telefonata al 112: "Mio figlio è morto". Al loro arrivo, i carabinieri trovano una donna di 29 anni, con profondi tagli ai polsi, sotto schock che dice loro di aver ucciso il figlio, un bimbo di un anno, che i militari trovano ancora nel lettone della mamma dove aveva dormito.

Marzo 2021, Cisliano

Nel marzo 2021 a Cisliano, in provincia di Milano, Edith aveva 2 anni, è stata uccisa dalla mamma, Patrizia Coluzzi, 41 anni, accusata di omicidio aggravato per la morte della figlia , avvenuta per soffocamento. Quella sera non c'erano i due fratelli maggiori, avuti dalla 41enne da un primo matrimonio. Dopo aver ucciso la piccola, la donna ha tentato di togliersi la vita, infliggendosi ferite alla pancia e alle braccia con un'arma da taglio.

Marzo 2014, Lecco

Edlira Dobrusci, 37enne di origini albanesi, ammise di aver ucciso le sue tre figlie Simona di 13 anni, Keisi di 10 e Sidnei di 4. Dopo averle ammazzate a coltellate, la donna ricompose i cadaveri sul letto della sua camera.

Novembre 2014, Ragusa

Loris Stival viene trovato in un canalone, a 4 chilometri dalla scuola che frequentava. La madre Veronica Panarello ne aveva denunciato la scomparsa qualche ora prima. Per la morte del figlio Panariello, al termine di un processo anche mediatico, sta scontando una pena a 30 anni di reclusione.

Aprile 2013, Carovigno

È il 4 aprile, a Carovigno (Brindisi) Francesca Sbano avvelena la figlia di 3 anni con del diserbante e subito dopo si lancia dal balcone della sua casa vicino Brindisi. Lascia alla famiglia un biglietto: "Benedetta la porto via con me". La piccola muore qualche ora più tardi in ospedale.

Marzo 2013, Rovita

Il 6 marzo una 43enne della provincia di Cosenza, Daniela Falcone, va a prendere il figlio di 11 anni a scuola e lo porta in montagna. È qui che lo uccide, sgozzandolo con le forbici. Lo colpisce ripetutamente. Tenterà invano, di lì a poco, di suicidarsi.



Ottobre 2013, Abbadia Lariana

In provincia di Lecco, una donna, 25enne della Costa d'Avorio, uccide il primo dei suoi due figli infierendo più volte sul corpo del piccolo.



Agosto 2011, Feniglia

Una donna ha ucciso il proprio bambino di 16 mesi, lanciandolo nelle acque della Feniglia durante una gita in pedalò. Nel suo pc, gli inquirenti ritrovano tracce riconducibili alla volontà della donna di "liberarsi" del bambino.

Febbraio 2010, Ceggia

A Ceggia (Venezia), Tiziana Bragato, 47 anni, uccide il figlio di sei anni, soffocandolo, poi si impicca. Sarà il marito a scoprire l'omicidio-suicidio.

Luglio 2009, Parabiago

Il 20 luglio, in provincia di Milano, Marcella Sardeni, dirigente d'azienda di 35 anni, affetta da grave depressione, ha ucciso il figlio di 4 anni strangolandolo con un cavo del telefono. Dopo 4 mesi, la donna confessa di essere stata lei.

Agosto 2009, Genova

Un neonato di 19 giorni viene strangolato dalla madre con il cavo del cellulare: la donna poi si toglie la vita. La 35enne viveva da sola con il piccolo e soffriva di depressione post-partum.

Settembre 2009, Castenaso

Uccide i figli di 6 e 5 anni accoltellandoli, poi si suicida buttandosi già dalla terrazza al secondo piano della casa dove vivevano. I carabinieri ritrovano i copri dei bimbi sul letto. La donna, sarà poi accertato, soffriva di depressione per una separazione in vista dal marito. L'infanticidio è avvenuto nel Bolognese.



Maggio 2005, Casatenovo

In provincia di Lecco, un bambino di 5 mesi viene trovato annegato nella vasca da bagno di casa sua. Alle forze dell'ordine, la madre, 29 anni, racconta che dei ladri sarebbero entrati in casa, l'avrebbero picchiata. Il bambino, rimasto solo, sarebbe scivolato nell'acqua fino ad annegare. Due settimane dopo, la donna confesserà il delitto.



Settembre 2005, Merano

La 39enne Christine Rainer telefona al 118: "Venite, ho ucciso mio figlio". La donna uccide a coltellate il figlio, 4 anni, che aveva appena iniziato a mangiare pane e marmellata. Dice di aver avuto un "blackout" agli agenti della polizia che l'hanno portata in commissariato, dove tenta di uccidersi lanciandosi dal secondo piano.

Marzo 2005, Roma

Ha soltanto 2 mesi la piccola che viene ritrovata morta, uccisa da una coltellata, nella sua casa alla Romanina, a Roma. La madre, dopo averla uccisa, tenta il suicidio.

Luglio 2004, Vieste

Una donna di 33 anni soffoca i propri figli, di 2 e 5 anni, tappando loro la bocca con del nastro adesivo. In quello stesso modo, si suicida di lì a poco. È il padre, un uomo di 37 anni, a ritrovare senza vita i figli e la donna.

Marzo 2004, Lecco



Una donna di 37 anni, di origini albanesi, uccide a coltellate le sue tre figlie di 3, 10 e 13 anni. Poi ha tentato di togliersi la vita. Interrogata dai magistrati confessa il delitto.

Giugno 2003, Desio

Una peruviana di 29 anni strangola e affoga in un wc dell'ospedale di Desio, in provincia di Milano, la figlia di tre mesi, che era ricoverata per una caduta dalla carrozzina.

Maggio 2002, Valtellina



Il 12 maggio una 31enne, nella sua casa a Madonna dei Monti, frazione del Comune di Valfurva, ha aperto lo sportello della lavatrice e ha messo dentro il cestello la sua bambina di 8 mesi. L'ha uccisa attivando il lavaggio. Sarà il padre a scoprire l'omicidio, rientrato in casa con l'altra figlia di 11 anni.



Gennaio 2002, Cogne

Samuele Lorenzi ha 3 anni, viene trovato senza vita, con ferite profonde sulla testa, nel lettone dei genitori, nella casa di Montroz. La madre, Annamaria Franzoni chiama i soccorsi e chiede aiuto ai vicini di casa. L'arma del delitto, probabilmente una roncola, non sarà mai ritrovata.

Condannata a 30 anni in primo grado, nel 2004, Franzoni si vede ridurre la pena a 16 anni in appello, con la concessione delle attenuanti generiche. Nel 2008, la Cassazione conferma i 16 anni di reclusione. Franzoni ha scontato 6 anni in carcere, 5 ai domiciliari, estinguendo in anticipo la pena per buona condotta.