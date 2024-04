Caduta dal balcone e trovata morta a Ostia. Fermato il compagno romeno

Tragedia all'alba di giovedì 4 aprile a Ostia, sul litorale romano, dove una donna italo-brasiliana di 46 anni è precipitata dal quarto piano di una palazzina. Il compagno, un 41enne romeno, è stato fermato dalla polizia perché sospettato di omicidio. La vittima, che è morta sul colpo, pare avesse precedenti per droga.

La tragedia

Il fatto è avvenuto attorno alle ore 5 di questa mattina in via Fasan 38, all'interno di un edificio in parte occupato abusivamente da stranieri. Intervenuta sul posto, la polizia ha trovato in strada il corpo senza vita della 46enne, poi identificata come Angelina Cristina Souares de Souza. Sulle prime gli agenti hanno ipotizzato che si trattasse di un suicidio, ma poi lo scenario è cambiato.

La pista dell'omicidio

Sulla scorta degli elementi raccolti, tra cui l'esito delle prime osservazioni medico-legali, gli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile, assieme ai colleghi del commissariato di Ostia, hanno escluso l'ipotesi del gesto volontario. È probabile che la donna si sia sporta oltre la ringhiera per sfuggire al compagno durante una colluttazione. Oppure potrebbe essere stato proprio l'uomo a spingerla di sotto.

I vicini di casa

I due vivevano in un appartamento abusivo, pagando il sub affitto a una persona che poi è stata identificata dalle forze dell'ordine. " Lui urlava di continuo, gridava sempre con lei ", hanno raccontato alcuni residenti di via Fasan al Corriere.it. Il 41enne era all'interno del palazzo incriminato quando è arrivata la polizia. Dopo l'interrogatorio, durato tutto il pomeriggio, l'uomo è stato trasferito in carcere. Entro sabato comparirà davanti al gip per l'udienza di convalida del fermo.

Chi era la vittima

Angelina Cristina Souares de Souza, 46 anni, era italo-brasiliana.

Stando a quanto apprende LaPresse, la donna era imputata in un processo pernell'ambito della maxi inchiesta condotta dalla Procura di Ascoli per detenzione e cessione di cocaina e per detenzione e scambio di materiale pedopornografico.