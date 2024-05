"Ovunque tu sia, buon compleanno...". Giulia Tramontano avrebbe compiuto trent'anni

Giulia Tramontano oggi avrebbe compiuto 30 anni. Purtroppo, un anno, fa, l'uomo che sarebbe dovuto diventare il padre di suo figlio Thiago, ha deciso di interrompere la sua vita e quella del bambino che portava in grembo, la cui gravidanza era giunta al settimo mese, in modo spietato e, secondo l'accusa, premeditato. Il tutto per non far scoprire alla ragazza che lui conduceva una doppia vita con un'altra donna. Il massacro si è consumato nella loro abitazione di Senago dove, dopo averla accoltellata, Alessandro Impagnatiello ha anche cercato di dare fuoco alla sua salma. Il processo contro l'uomo, che di professione faceva il barman in un hotel di lusso del Quadrilatero di Milano, è in corso ma oggi tutti i pensieri della famiglia sono rivolti verso Giulia e quello che sarebbe dovuto essere il suo 30esimo compleanno.

" Ovunque tu sia, buon compleanno amore mio ", scrive la madre, Loredana Femiano, ha sui social ha condiviso un'immagine sorridente di Giulia che sorregge una torta, ricordo di uno degli ultimi compleanni, e in sottofondo suona la voce di Irama con la canzone "Ovunque sarai". La stessa foto è stata scelta anche dal fratello di Giulia, Mario, mentre la sorella Chiara ha preferito ricordarla nel suo periodo più felice, quando con il pancione attendeva l'arrivo di Thiago. " Buon compleanno, Giulia. Vorrei che il vento oggi ti spettinasse i capelli creando infiniti intrecci che ti portano a noi. Vorrei che tu potessi correre su una distesa di grani bianchi e conchiglie mentre il sole lavora per creare la tua meravigliosa ombra ", si legge nel messaggio d'amore della sorella.

E ancora, scrive Chiara, " Vorrei sentire la tua mano calda poggiarsi sulle mie spalle contratte e spezzate dal dolore, sussurrarmi all'orecchio che hai trovato la tua strada. Vorrei spezzare l'incantesimo che ti ha portato via da noi soffiando sulle tue trenta candeline, come se potessi soffiare via tutto il male. Vorrei per entrambe la pace che solo il tempo può portare e l'amore che continua a vivere oltre i confini del tempo. Buon compleanno ". Parole cariche di dolore per una perdita incomprensibile, che lascia tanta rabbia. Impossibile per la famiglia, ma in generale per l'Italia, dimenticare il 27 maggio di un anno fa, il giorno in cui Impagnatiello ha messo fine alla vita della sua compagna e di suo figlio con 37 coltellate. Non prima di averla avvelenata lentamente.

Questo, per Giulia, sarebbe stato il primo compleanno con il suo bambino.