“Perché non hai chiamato i carabinieri?”. “Ho sbagliato”. Cambiano difesa i “Fratelli di Dio”

Hanno due avvocati differenti ora i “ Fratelli di Dio ”, indagati insieme ad altre due persone per la strage di Altavilla Milicia. L’11 febbraio 2024 sono stati trovati morti Antonella Salamone e due figli, Kevin ed Emanuel Barreca: stando alla prima ricostruzione, sarebbero stati uccisi nel corso di presunti “ riti di purificazione ”. Il corpo di Antonella è stato dato alle fiamme.

Le indagini scientifiche si stanno fondando su rilievi e tabulati telefonici, ma intanto altre indagini ambientali stanno avvenendo tra Sferracavallo, località in cui vivevano i “ Fratelli di Dio ”, alias Sabrina Fina e Massimo Carandente, e Partanna. Si cercano un sedicente guru e una sedicente santona, che pare effettuino esorcismi violenti per scacciare il demonio.

Questo dettaglio è importante in questa fase: Giovanni Barreca - marito di Antonella e padre delle altre due vittime - che, insieme alla figlia minorenne, è attualmente anche lui indagato, ha affermato che Carandente e Fina non solo sarebbero stati i protagonisti del massacro, ma durante la strage sarebbero stati al telefono con qualcuno. La coppia smentisce da sempre. La settimana prossima i legali dei due chiederanno di incontrare il gip.

Attualmente, come accennato, i “ Fratelli di Dio ” si stanno avvalendo di due difese differenti. Ma le loro versioni, così come quella di Barreca e la figlia, coincidono. “ Loro riferiscono di questa versione, che possiamo definire alternativa, sul fatto che loro non c’entrano con quello che sono stati gli omicidi - ha chiarito a Quarto Grado Marco Rocca, avvocato di Carandente - E gli omicidi sarebbero stati perpetrati da Barreca. Il problema è che più passa il tempo e meno ricordano come stanno le cose,il fatto è questo. Per questo stiamo cercando di, quanto meno attraverso questi racconti, sollecitare la memoria. Loro raccontano una storia, dove questa ricostruzione deve essere, secondo me, riscontrata, e si può parlare effettivamente se ci siano stati o meno concorso, diciamo così, di terzi, penso che una volta che escano quelli che sono i tabulati telefonici ”.

Quando a Rocca viene chiesto come mai il suo assistito e la compagna non abbiano chiamato i carabinieri, spiega che lo “ riconoscono come errore e come sbaglio ”: “ Quando ho detto, ma perché non avete eventualmente chiamato i carabinieri? Mi dicono: ho sbagliato. Avevano paura ”.