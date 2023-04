Gianluca Paul Seung "va fermato ". È quanto emerge, in estrema sintesi, da una pec inviata dalla Questura di Lucca al Comune di Viareggio, e per conoscenza, alla Prefettura di Lucca all'Azienda Usl Toscana Nord Ovest e al Commissariato di Polizia di Viareggio. Il documento, visionato da La Nazione, è datato al 4 aprile 2023: 17 giorni prima che il 35enne, ex paziente psichiatrico, uccidesse a colpi di spranga la dottoressa Barbara Capovani.

"Seung è pericoloso, fermatelo"

Seul dove essere fermato. Lo si legge a chiare lettere nella missiva che oggi, a seguito della brutale aggressione alla psichiatra dell'ospedale Santa Chiara di Pisa, avvenuta lo scorso 21 aprile, conferma la pericolosità del presunto assassino. " Alla luce del suo comportamento pericoloso - scrive la dirigente della Questura - si chiede di valutare un accertamento sanitario per valutarne le condizioni di salute e l'adozione di eventuali necessari od opportuni provvedimenti ". In buona sostanza, il 35enne avrebbe dovuto essere sottoposto a un Trattamento sanitario obbligatorio. Come prevede la legge 833 del 1978, il Tso " è un provvedimento che viene emanato dal sindaco " sulla base di due certificazioni: una richiesta formulata da un primo medico e il parere di uno specialista dell'Asl " al quale spetta la convalida della proposta ". Ciò detto, non appena ricevuta la pec dalla Questura, l'amministrazione viareggina l'ha " subito inoltrata " agli uffici dell'Asl. Fin qui, tutto regolare. Se non fosse che, quando l'incartamento è passato all'autorità sanitaria, la macchina della burocrazia è incagliata in una serie di intoppi, tali da non consentire l'avvio della procedura.

Il Tso e le misure di sorveglianza