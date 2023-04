La psichiatra massacrata con la spranga è in fin di vita: fermato un 35enne

Barbara Capovano, la psichiatra massacrata con una spranga all'esterno del reparto ospedaliero psichiatrico nel pomeriggio di ieri, è ancora in gravissime condizioni. I soccorsi e l'intervento sono stati immediati, ma la donna resta in fin di vita a causa delle gravi le conseguenze di quell'aggressione. Questa mattina la polizia ha annunciato il fermo di un uomo che si sospetta essere l'autore dell'aggressione.

Nel comunicato diramato oggi, viene comunicato che la polizia di Stato " alle ore 4 di questa notte, ha eseguito un fermo disposto dalla procura pisana seguito di serrate indagini condotte dalla squadra mobile della questura nei confronti di un 35enne italiano, ritenuto il presunto autore del tentato omicidio premeditato ". Le forze dell'ordine non hanno fornito maggiori dettagli in merito ma è stato comunicato che questa mattina si terrà una conferenza stampa in cui verranno date le informazioni del caso per esporre come è stata condotta l'indagine e, forse, anche il movente di questa brutale aggressione.

La caccia all'uomo è stata brevissima grazie alla visione delle telecamere di sorveglianza della zona ma, soprattutto, alla descrizione fornita da un testimone che ha visto l'aggressore, da lui indicato come interamente vestito di nero, scappare subito dopo l'attacco alla dottoressa. " Esprimo la mia piena fiducia nel lavoro degli inquirenti con la speranza che l'autore di questa barbarie che ha così fortemente traumatizzato la comunità pisana - e non solo - venga individuato con ogni certezza al più presto e che sia fatta giustizia ", ha dichiarato in una nota Manfredi Potenti, senatore della Lega eletto nel collegio Pisa-Livorno.