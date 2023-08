I problemi psichici, l'omicidio, la fuga: chi è Sacha Chang, il ricercato di Cuneo

Nel cuneese decine di carabinieri a caccia di Sacha Chang, il ventunenne di origini olandesi che mercoledì pomeriggio, a Montaldo Mondovì, ha ucciso brutalmente a coltellate il padre, Chainfa Chang 65 anni e Lambertus Ter Horst, l’amico di famiglia che li ospitava nella sua abitazione. Il killer è fuggito a piedi nei boschi della zona e c'è grande preoccupazione nella zona perché il profilo parla di un soggetto estremamente pericoloso.

Chi è Sacha Chang

Classe 2002, Sacha Chang era abbastanza conosciuto a Montaldo Mondovì, paesino del cuneese di 500 abitanti, esattamente a metà strada tra Piemonte e Liguria. Secondo quanto confermato dalle autorità, il killer ha dei problemi psichici. Alto circa 1 metro e 75 centimetri, biondo, Sacha Chang indosserebbe una maglietta color grigio sporca di sangue e dei pantaloncini corti. "Veniva qui spesso. A volte solo, a volte con la sua famiglia. Capiva l’italiano e si faceva capire" , la testimonianza di un residente a Open. Così l'ex primo cittadino Angelo Dho: "Lo avevo visto un paio di sere fa in paese, mi aveva presentato il suo amico" . Il padre dell'assassino, Lambertus "Bert" Ter Horst", era molto conosciuto nella comunità. Il medico olandese, sessantenne, era arrivato a Montaldo Mondovì quattro anni fa.

Continuano le ricerche

Come anticipato, Sacha Chang è considerato estremamente pericoloso e le autorità hanno invitato i residenti della zona a prestare la massima attenzione. Nonostante lo spiegamento di forze, le ricerche non sono semplici: il territorio boscoso è molto esteso. I carabinieri hanno acceso i riflettori nell'area nei pressi di Montaldo: da Roburent a Monastero Vasco, passando per San Giacomo di Roburent e la zona del santuario di Vicoforte. Impiegate anche le unità cinofile e due elicotteri per monitorare la zona. Secondo quanto riferito da Targato Cn, il killer sarebbe stato avvistato giovedì mattina attorno alle ore 8 dentro il Roburentello, un torrente chiuso dalla vegetazione in zona Torre Camerata. Ma per il momento, secondo quanto confermato dal colonnello Carubia, non risultano esserci novità sostanziali.