Le pose da divo di Hollywood, le foto e il sedativo. Chi è il netturbino che ha stuprato tre donne

Nessuna delle tre donne stuprate da Ubaldo Manuali, il netturbino di 53 anni arrestato alla Casilina ieri mattina con l'accusa di violenza sessuale e diffusione illecita di materiale pornografico, ricorda quanto accaduto. Una di loro, la prima ad aver denunciato, ha capito di essere stata abusata solo dopo l'accesso al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Roma. " Non so, mi sento come intontita. Ho un forte mal di testa da ieri e non riesco a coordinarmi ", aveva spiegato ai medici. L'esito dei accertamenti sanitari ha poi svelato l'arcano: era stata sedata con le benzodiazepine. Come lei anche le altre due vittime erano state stordite con il Lormetazepam, un farmaco simile allo Xanax, e costrette a rapporti intimi con il 53enne. Non solo. L'indagato, che ora si trova ristretto nel carcere di Regina Coeli, ha immortalato le giovani durante le performance sessuali, non consensuali, condividendo successivamente alcuni video e foto in chat di gruppo.

Chi è l'uomo accusato degli stupri

Cinquantatre anni, operatore ecologico, faccia "pulita", apparantemente innocuo. Sui social Ubaldo Manuali si fregiava di una vaga (forse più presunta che reale) somiglianza con Keanu Reeves, l'affascinante attore canadese protagonista indimenticato del film The Matrix. Ne andava fiero. Al punto da infarcire i suoi profili profili Facebook - almeno due - di reel (video veloci ndr) e foto con pose da divo hollywoodiano: capelli scompigliati e giacche al vento. In un video si improvvisa addirittura attore, indossando (pare) un costume di scena: " Ciak, si gira... ", recita la didascalia.

I racconti delle vittime

Dietro quella espressione fintamente inoffensiva si celava, come è emerso dalle indagini, un pericoloso affabulatore, capace di circuire e raggirare chicchesia. Uno stupro si è consumato a casa del 53enne, gli altri due in quelli delle vittime, tutte di almeno dieci anni più giovani di lui. Il modus operandi era sempre lo stesso: adescava le donne sui social, poi le invitava a cena e infine ne abusava. " Ci siamo conosciuti su Facebook e dopo un po' abbiamo deciso di uscire ", ha raccontato una delle ragazze agli investigatori. " Abbiamo dormito assieme e, quando mi sono svegliata, lui era ancora lì, senza che fosse cambiato il suo atteggiamento ", ha aggiunto un'altra. E quando chiedevano spiegazioni sulla serata, lui le rassicurava che i rapporti intimiti erano stati consensuali: " Ma come, non ti ricordi? ".

Le foto delle vittime diffuse nelle chat