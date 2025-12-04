Pusher lancia la batteria di un monopattino contro vigile: in manette

Tanto per far capire a chi di dovere che tirava una brutta aria, sul posto - via Ricciarelli, zona popolare di San Siro, martedì sera - a circondare lo stabile Aler intorno al quale i vigili avevano notato dei movimenti «sospetti» sono arrivate tutte insieme una decina di pattuglie della Polizia locale. Ad attirare l'attenzione su di sé in realtà, poco prima, era stato però un marocchino 29enne, notato mentre entrava e usciva ripetutamente da un appartamento al secondo piano. Così, insospettiti proprio dal suo atteggiamento, gli agenti sono entrati nel condominio per vedere cosa stava accadendo; il nordafricano si è tradito subito e ha lanciato la batteria di un monopattino contro un vigile. Un gesto a cui è seguito un inseguimento al termine del quale il magrebino è stato bloccato.

La Locale ha quindi perquisito l'appartamento e la cantina pertinente: sono stati sequestrati 217 grammi di hashish, oltre 40 grammi di

cocaina suddivisi in dosi, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e forbici (nella foto). L'uomo, che occupava abusivamente l'alloggio, è stato arrestato per spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale.