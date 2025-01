Ragazza precipitata da un hotel a Malta, il fidanzato ammette: "L'ho picchiata"

Una foto dell'ospedale di Malta

Alessio Lupo, il fidanzato della 18enne sarda che è precipitata giù dal balcone di un hotel a Malta lo scorso giovedì, avrebbe ammesso in Tribunale di aver ferito la compagna. Lo apprende il Times of Malta da fonti giudiziarie. La giovane, Alessia Chessa, originaria di Arzachena (Sardegna) è viva per miracolo. Nei prossimi giorni dovrà essere operata alla schiena per le ferite riportate a seguito della caduta.

La versione del fidanzato

Era stato Silvano Chessa, il papà della ragazza, a riportare all'Ansa le parole della figlia: " Non mi sono buttata, stavo scappando dall'aggressione del mio fidanzato e l'unica via d'uscita era buttarmi dal balcone ". Una versione che, secondo quanto riporta il quotidiano maltese, sembra trovare ulteriore riscontro dopo le presunte ammissioni del 27enne. Chiamato in giudizio venerdì mattina davanti al magistrato Jean Paul Grech del Tribunale di La Valletta, Lupo si sarebbe dichiarato colpevole del reato di lesioni personali lievi e di possesso di droga. Nella stanza d'albergo in cui alloggiava la coppia, infatti, sarebbe stata trovata una bustina di cocaina. Motivo per il quale al ragazzo è stata inflitta una multa di 2500 euro. Tuttavia gli è stata concessa la liberazione condizionale per due anni e quindi ha potuto lasciare Malta.

La lite e il volo dal quarto piano

Ma veniamo ai fatti. Mercoledì scorso Alessia e il fidanzato avevano trascorso la serata in una discoteca dell'isola assieme ad alcuni amici. Tra i due sarebbe iniziata una discussione all'interno del locale, che è proseguita fino a notte fonda nella camera d'albergo. Alcuni testimoni avrebbero sentito le grida, poi un tonfo. All'alba di giovedì mattina, la 18enne è stata trovata in strada priva di sensi. Il personale dell'hotel ha allertato immediatamente i soccorsi e la giovane è stata trasportata con un'ambulanza nel vicino ospedale.

Miracolo

Nonostante il volo da circa 12 metri d'altezza, Alessia è sopravvissuta all'impatto con l'asfalto: un struttura amovibile simile a un tendone ha attutito la caduta. Ora è in attesa di operata, poi potrà finalmente ritornare a casa.