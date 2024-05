Svaligia la cassaforte di un supermercato e fugge. Denunciato "baby-rapinatore" di 11 anni

Si era introdotto in un supermercato, riuscendo poi a raggiungere una zona riservata al personale e a rubare migliaia di euro dalla cassaforte. Un modus operandi da professionista di furti e rapine insomma, non fosse che il principale indiziato per la rapina in questione ha appena 11 anni. Protagonista della vicenda che arriva da Ferrara è infatti un ragazzino undicenne, il quale a seguito dell'accaduto è stato denunciato alla procura dei Minori. Stando a quel che riporta oggi la stampa locale, l'episodio risale allo scorso mese di marzo e il presunto autore dell'azione predatoria è stato rintracciato grazie all'analisi dei filmati registrati dalle telecamere del circuito di videosorveglianza del supermarket. Sulla base di quanto ricostruito, il ragazzino sarebbe entrato nel punto vendita in pieno giorno, come qualunque altro cliente. Solo che, ad un certo punto, senza dare a quanto pare nell'occhio, si sarebbe diretto verso un'area riservata ai soli dipendenti del supermercato.

Ed utilizzando un paio di chiavi recuperate all'interno di una cassetta di sicurezza, sarebbe persino riuscito ad aprire la cassaforte e ad appropriarsi di tre astucci contenenti l'incasso del giorno precedente. Un piano all'apparenza ben congegnato il suo, perlomeno sino alla parte conclusiva. Dopo aver arraffato i tre contenitori delle banconote infatti, l'undicenne sarebbe stato notato da una dipendente dell'esercizio commerciale. La commessa si sarebbe accorta di quanto appena successo ed avrebbe provato a bloccare il giovanissimo, per chiedergli conto del suo gesto. Un tentativo andato tuttavia a vuoto, a quanto sembra: il minorenne l'avrebbe infatti spintonata e sarebbe così riuscito a darsi alla fuga nelle vie limitrofe, facendo perdere le proprie tracce.

Durante la colluttazione avrebbe tuttavia perso lo zaino nel quale teneva due degli astucci sottratti al supermarket, immediatamente recuperati. Sarebbe riuscito a tenere con sè solo il terzo contenitore, che aveva nascosto all'interno del proprio giubbotto, per un bottino ammontante più o meno a 6mila euro. Sul posto era nel frattempo giunta una volante della polizia, messa al corrente dei fatti. I poliziotti hanno raccolto le testimonianze dei presenti, avviando le indagini anche con il supporto dei video girati dalle telecamere di sorveglianza installate all'interno del supermercato. Immagini che si sono affiancate alle ricerche effettuate sui social network, sino all'identificazione del minore accusato dell'atto predatorio. Che è avvenuta proprio nelle scorse ore, quando gli agenti sono riusciti a rintracciare l'undicenne.

L'intero fascicolo è adesso al vaglio del giudice e nei prossimi giorni potrebbero infine esserci ulteriori sviluppi.