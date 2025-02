Paura per il patron di Mondo Convenienza. Ladri in casa, rubati soldi e Rolex

Ascolta ora 00:00 00:00

Notte di paura per Giovan Battista Carosi, il patron di Mondo Convenienza. Sei malviventi, con il volto travisato e armati di pistola, si sono introdotti nella sua villa in via Colline dell'Argento a Civitavecchia, trafugando soldi e gioielli. Il noto imprenditore, sotto minaccia dell'arma, ha dovuto consegnare 50mila euro in contanti. Sulla vicenda indaga la polizia.

La rapina in villa

L'episodio risale a sabato 15 febbraio, anche se la notizia è stata diffusa nel tardo pomeriggio di oggi. A quanto trapela dalle prime indiscrezioni, il commando armato ha fatto irruzione nell'abitazione del patron della nota catena di rivendita di arredamento a tarda sera. Carosi, che si trovava in casa con il cognato, è stato costretto a consegnare ai malvimenti il denaro. Poi i due sono stati rinchiusi in una stanza. Dopodiché i banditi hanno smurato una cassaforte che conteneva alcuni gioielli, tra cui un Rolex d'oro, e sono fuggiti con la refurtiva.

La refurtiva

Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, i malviventi si sarebbero allontanati a bordo di un'auto. Oltre ai gioielli, sono stati portati via anche altri oggetti di pregio e l'argenteria per un valore ancora da quantificare. Le indagini sono affidate agli agenti della Questura di Roma, che stanno lavorando sulla pista di una banda di origine dell'Est Europa.

Chi è Giovan Battista Carosi

Originario di Bagnaia, cittadina in provincia di Viterbo, Giovan Battista Carosi avvia la sua attività imprenditoriale nel 1990, dopo aver lavorato per qualche tempo come commesso in un negozio di arredamento. Nel 2001 nasce il marchio Mondo Convenienza e, nello stesso anno, viene inaugurato il primo punto vendita a Roma.

A partire dal 2006, dopo aver consolidato il successo della filiera nelle regioni del Centro Italia, vengono aperti nuovi punti vendita sull'intero territorio nazionale. Nel 2019 vengono inaugurati tre store in Spagna. A partire dal 2020 l'azienda ha avviato un processo di digitalizzazione con l'introduzione del mobile pos e ottimizzando i canali vendita online.