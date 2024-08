"È una bomba ambientale". Nel Bayesian 18mila litri di carburante

Ascolta ora 00:00 00:00

Se da un lato le indagini della Procura di Termini Imerese, Palermo, proseguono per cercare di chiarire alcuni aspetti cruciali della notte dell'affondamento, è iniziata la seconda fase che riguarda il relitto. La Camper & Nicholsons, società che gestisce il Bayesian sta lavorando al piano per il recupero del relitto, che si trova a 49 metri di profondità, nelle acque di Porticello, adagiato sul lato destro. Nel serbatoio del relitto ci sarebbero circa 18 mila litri di carburante; la priorità sarà innanzitutto lo smaltimento della sostanza che potrebbe avere effetti inquinanti se dovesse fuoriuscire dall’imbarcazione. Ma il recupero del relitto è fondamentale anche per recuperare ciò che può essere utilizzato in un secondo momento. Andrebbe quindi completamente svuotato il serbatoio del relitto. Il secondo passaggio, potrebbe essere la messa in sicurezza della barca per proseguire ad un piano dettagliato per il suo recupero.