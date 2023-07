"Ricatti alla ragazzine". Spunta una nuova pista sull'omicidio di Michelle

Spunta una nuova ipotesi sull'omicidio di Michelle Causo, la 17enne uccisa a Primavalle mercoledì scorso. Secondo quanto trapela al Corriere.it da fonti vicine all'inchiesta, gli inquirenti non escludono che il movente del delitto possa essere riconducibile a presunti ricatti dell'arrestato, O.S.D (le iniziali del nome), ad alcune ragazzine sui social. Intanto stamattina, a Torrevecchia, saranno celebrate le esequie della ragazza. I genitori, tramite il loro legali, hanno chiesto di " evitare ricostruzioni fantasiose sul movente " che rischiano di pregiudicare il decoro e l'onore della figlia.

La pista alternativa

Durante l'interrogatorio di convalida del fermo, il killer ha dichiarato di aver contratto un debito per droga - " di 20 o 30 euro " - con Michelle e di averla uccisa al culmine di un litigio. Un movente plausibile, secondo chi indaga, ma non tale da motivare l'efferatezza del delitto (la diciassettenne è stata colpita con venti coltellate, alcune inferte anche al viso). Tra le varie ipotesi al vaglio degli inquirenti spunta quella di un lite tra ragazzi per presunte minacce che O. avrebbe indirizzato ad alcune ragazzine sui social. Una circostanza, non meglio definita, che però potrebbe aprire nuovi scenari sul delitto e chiarire i rapporti tra la vittima e l'aggressore. In tal senso sarà decisivo l'esito degli accertamenti tecnici sui cellulari e altri dispositivi (tablet e pc) in uso ai due giovani.

I genitori di Michelle: "Basta ricostruzioni fantasiose"