"Fiutata nel fondale". I cani tedeschi alla ricerca di Chiara, dispersa nel lago d'Iseo

Da venerdì mattina sono riprese le ricerche di Chiara Lindl, la 20enne bavarese dispersa nel lago d'Iseo dalla sera del 1°settembre 2023 a seguito di un incidente in barca. I genitori hanno ingaggiato una squadra cinofila tedesca che è esperta nel ritrovamento di cadaveri nei bacini lacustri. " Noi non abbiamo mai fatto una ricerca così ma credo che possa portare a dei risultati, visto che questa tecnica in Germania ha consentito di trovare già 9 nove salme ", spiega al Corriere della Sera Remo Bonetti, uno dei tre volontari italiani che partecipa all'operazione assieme al team tedesco.

Le ricerche di Chiara

Nei mesi scorsi i sommozzatori dei Vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile hanno scandagliato in profondità il lago, purtroppo senza risultato. " Hanno fatto quello che potevano e anche di più e noi li ringraziano. Ma non potevamo lasciare nulla di intentato e visto che esistono questi cani abbiamo voluto provarci ", tiene a precisare Markus Lindl, il papà di Chiara. Per questo motivo, assieme alla moglie Irena, ha deciso di rivolgersi all'associazione Technische Hundestaffel e. V., la squadra cinofila tedesca. " È la nostra ultima speranza per rivedere Kiki, la nostra luce ", sussurra con gli occhi lucidi la mamma della ragazza.

Come lavorano i cani molecolari

I cani molecolari impiegati per le ricerche - Carlos, Nala e Roby - sono in grado di fiutare i segnali che provengono dagli abissi. La tecnica è questa: prima annusano gli indumenti di Chiara, poi vengono portati a largo, uno per volta, e quando percepiscono un odore particolare lo segnalano all'addestratore. Ciascuno lo fa in modo diverso: Carlos abbaia, la sua collega labrador scodinzola e Roby, un bracco tirolose, saltella. Ieri hanno individuato qualcosa in un punto preciso del Sebino ed è per questo che l'area delle ricerche ora è stata circoscritta.

L'indagine per omicidio colposo