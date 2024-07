I biglietti d'addio poi il salto nel vuoto dal quinto piano: madre si butta col figlio in braccio a Rimini

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Tragedia questa mattina a Rimini, dove una mamma di 40 anni si è lanciata dal quinto piano di un palazzo con in braccio il figlioletto di 6 anni. Sono morti entrambi sul colpo. Stando a quanto emerge dalle prime indiscrezioni, sembra che la donna soffrisse da tempo di depressione. In casa sarebbero stati trovati alcuni biglietti d'addio che confermerebbero la scelta del gesto volontario.

La tragedia

La tragedia si è consumata in una palazzina di via delle piante, in zona Celle a Rimini. Stando a quanto riporta Il Resto del Carlino, la donna avrebbe dovuto a accompagnare il figlio dai genitori, che vivono nell'edificio, prima di andare a lavoro. Invece di salire al piano, ha raggiunto il tetto del condomino e si è gettata nel vuoto.

Il volo da dieci metri

La vittima, una 40enne di origini siciliane che lavorava come commessa e abitava a Viserba, nel Riminese, è precipitata da un'altezza di circa 10 metri assieme al figlio. Ad allertare il 112 sarebbero stati alcuni passanti, dopo aver assistito loro malgrado alla drammatica scena. Nonostante l'intervento tempestivo dell'ambulanza, per la mamma e il bambino non c'è stato nulla da fare.

I biglietti di addio

Le ragioni del gesto sono ancora sconosciute. A quanto trapela, sembra che la donna soffrisse di depressione, ma non è chiaro se fosse sotto terapia farmacologica. Ad ogni modo, prima di lanciarsi nel vuoto, avrebbe messo nero su bianco tutta la sua sofferenza in alcuni biglietti d'addio destinati ai suoi cari. Oltre ai genitori, lascia anche il compagno.

Il precedente

Un episodio analogo era accaduto lo scorso 8 gennaio a Ravenna.

Una mamma di 41 anni decise di gettarsi nel vuoto con la figlia di sei anni e il cagnolino. La donna, sopravvissuta all'impatto, era seguita da un centro di igiene mentale. Invece la figlioletta e il cane morirono sul colpo.