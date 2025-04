Rivolta nel carcere di Piacenza. Gli agenti in tenuta antisommossa

Ascolta ora 00:00 00:00

Disordini, a partire da questa mattina, nel carcere di Piacenza. Al momento non si hanno i dettagli, ma pare che gli agenti della polizia penitenziaria stiano fronteggiando in queste ore una rivolta in un'ala del penitenziario delle Novate, intervenendo in tenuta antisommossa. Pare inoltre che siano in arrivo rinforzi da altre città.

Al momento non si sa ancora se vi siano feriti. In mattinata erano intervenuti anche il 118 e i vigili del fuoco per un principio di incendio, ma il loro intervento successivamente non si era reso più necessario.

Articolo in aggiornamento