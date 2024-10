Rozzano, accoltellato per strada mentre tornava dal lavoro: 31enne muore in ospedale

Ascolta ora 00:00 00:00

È giallo sull'omicidio di un 31enne, Manuel Mastrapasqua, trovato in fin di vita sull'asfalto in viale Romagna a Rozzano, comune alla periferia sud di Milano, nella notte tra giovedì e venerdì. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava rientrando dal lavoro quando è stato accoltellato. Inutili i tentativi di soccorso, la vittima è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale.

L'aggressione mortale

L'aggressione si è consumata attorno alle ore 3. A notare il corpo è stata una pattuglia dei carabinieri in transito che ha allertato immediatamente il 118. Il ragazzo era disteso vicino a una fermata dei mezzi pubblici, a poche centinaia di metri dalla casa in cui viveva con la madre e il fratello. Aveva diverse ferite di arma taglio, di cui una al petto, all'altezza del cuore, che gli è stata fatale. Trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas, il 31enne è deceduto poco dopo.

Il tragitto

Manuel Mastrapasqua era incensurato. Aveva appena finito il turno serale in un supermercato in zona Niguarda, a Milano, dove lavorava come magazziniere. Come ogni sera, aveva preso l'ultima corsa del tram 15 che parte dal capolinea di piazza del Duomo attorno alle ore 2. Giunto all'altezza della torre Telecom, nel cuore del quartiere Alboreto di Rozzano, il ragazzo è sceso dall'autobus. Qui, una manciata di secondi dopo, mentre si stava avviando a piedi verso casa, è stato accoltellato.

Le indagini

I carabinieri di Rozzano, coordinati dalla pm Letizia Mocciario, sono al lavoro dalle prime ore di questa mattina nel tentativo di ricostruire la dinamica dell'omicidio e risalire all'aggressore.

Al vaglio degli investigatori ci sono i filmati estrapolati dallepresenti in zona. Mentre non ci sarebbero testimoni oculari. Nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Non si è escluda alcuna ipotesi.