Aggredisce un passante per rubargli il cane e sperona i carabinieri: arrestato un gambiano

Avrebbe rubato un'autovettura, aggredito un passante per sottrargli il cane e speronato una gazzella dei carabinieri, durante la fuga. E nelle scorse ore, il giudice ne ha convalidato l'arresto: il protagonista di questa vicenda dovrà adesso rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato, rapina e danneggiamento aggravato. Si tratta di un ragazzo di 23 anni originario del Gambia (risultato essere peraltro già noto alle forze dell'ordine, al termine degli accertamenti di rito effettuati sul suo conto) per una storia dai tratti surreali iniziata pochi giorni fa a Latina. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, tutto sarebbe iniziato quando il giovane straniero si sarebbe impossessato di una macchina regolarmente parcheggiata in un parcheggio della città pontina.

E a distanza di qualche ora da questo primo atto predatorio, avrebbe poi aggredito all'improvviso un cittadino che passeggiava con il proprio cane, rifilandogli una violenta gomitata in pieno petto. Il motivo? A quanto sembra, il giovane africano era interessato all'animale domestico del passante: dopo aver picchiato l'uomo, avrebbe infatti sottratto il cane dalle mani del malcapitato e l'avrebbe portato con sè durante la fuga. A quel punto, l'aggredito si è rivolto alle forze dell'ordine, raccontando quel che gli era appena accaduto e fornendo un identikit dell'aggressore. Polizia e carabinieri erano a quanto sembra già sulle tracce dello straniero, in quanto principale sospettato per il precedente furto d'auto. E non avrebbero impiegato molto tempo per individuarlo, istituendo una serie di posti di blocco sulle strade cittadine. Un'iniziativa che avrebbe dunque impedito al ventitreenne straniero di allontanarsi, ma quest'ultimo non aveva a quanto pare la minima intenzione di darsi per vinto ed inizialmente non si sarebbe fermato nemmeno dinanzi a poliziotti e carabinieri.

Dopo aver scorto le divise, pur essendosi reso conto di essere in trappola e di non avere vie di fuga, secondo quanto ricostruito avrebbe provato lo stesso a passare con la forza: prima di fermarsi, al volante della vettura rubata avrebbe infatti cercato di forzare il posto di blocco, speronando l'auto dei militari dell'Arma. Gli operatori hanno ad ogni modo provveduto a bloccare il ragazzo, il quale dopo essere finito in manette è stato accompagnato in carcere. Il giovane gambiano avrebbe tuttavia dato in escandescenze anche nel corso dell'interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina, opponendo resistenza: si sarebbe reso necessario l'intervento della polizia penitenziaria, per riportare la calma. E su queste basi, già nei prossimi giorni potrebbero potenzialmente esserci ulteriori sviluppi.