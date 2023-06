Runner ucciso dall'orsa JJ4, dagli animalisti pioggia di insulti alla fidanzata

Messaggi di insulti sui social network diretti a lei e al fidanzato scomparso dopo l'aggressione subìta dall'animale, lo scorso marzo. E accanto agli utenti megalomani che si esibiscono in battute o azioni di pessimo gusto, i più agguerriti sembrerebbero essere gli animalisti preoccupati della sorte dell'"orsa JJ4". Queste le offese rivolte ad Alessia Gregori e al defunto Alessio Papi, il runner della Val di Sole aggredito ed ucciso da un plantigrado mentre stava tornando a casa dal Monte Peller. A rendere pubblico quel che sta accadendo da giorni è stata la stessa Gregori, tramite un post sulla propria pagina Facebook. Atti intimidatori che rischiano peraltro di acuirsi ulteriormente nelle prossime settimane, visto che il Consiglio di Stato dovrà esprimersi il 13 luglio prossimo circa l'eventuale abbattimento degli esemplari di orso indicati come JJ4 (l'orsa che secondo le ricostruzioni degli inquirenti avrebbe attaccato ed ammazzato il ventiseienne Papi) e MJ5.

La Lega Anti-vivisezione aveva peraltro già proposto il trasferimento di JJ4 in Romania, con la proposta che dovrebbe ad ogni modo essere valutata nei dettagli a breve ed in via definitiva. Ciò non sembra tuttavia aver calmato gli "hater" che ormai da tempo avrebbero preso di mira la famiglia e gli affetti di Andrea, oltraggiando oltretutto la sua memoria. Qualche esempio? Qualcuno avrebbe pensato bene di iscriversi alla gara di corsa dedicata a Papi (in programma il prossimo 9 luglio a Caldes) firmandosi proprio JJ4. Qualche animalista avrebbe invece espresso alla fidanzata di Andrea la propria posizione a favore dell'orsa, in maniera più o meno diplomatica. "Noi vogliamo salvare gli orsi, ma non siamo contro la famiglia di Andrea", il tenore dei messaggi più "diplomatici" da lei ricevuti sui social. E altri ancora, decisamente poco inclini alla diplomazia, l'avrebbero apertamente insultata sul piano personale. "Ma quella in foto è la tua faccia o il tuo fondoschiena? Non si capisce - il messaggio inviatole da un utente animalista e reso noto dalla stessa Gregori - metti un filtro per favore, perché spaventi tutti gli orsi. E non solo quelli".