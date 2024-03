Il sacerdote positivo alla cocaina è sparito. Che fine ha fatto?

Da un lato un sacerdote che non risponderebbe al telefono (se non sporadicamente) e del quale nessuno ha più notizie certe da ore. Dall'altra, un paese diviso fra chi continua a sostenerlo e chi sente di esser stato "tradito": diversi residenti avrebbero già puntato il dito contro il religioso. Questa, a quanto pare, la situazione fotografata oggi pomeriggio dagli inviati de "La vita in diretta" a Rivisondoli, il paese situato in provincia de L'Aquila salito alla ribalta delle cronache nazionali per l'incidente che nei giorni scorsi ha avuto per protagonista don Daniel Cardenas. Il prete di origini colombiane è infatti risultato positivo alla cocaina, dopo esser stato trasportato all'ospedale di Sulmona per essere soccorso a seguito del sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto. Gli è stata quindi revocata la patente, è stato denunciato e stamani, sempre stando a quanto emerso durante la trasmissione in onda su Rai 1, avrebbe avuto un duro confronto con il vescovo di Sulmona. Nessuno sa tuttavia dove sia finito adesso il sacerdote: c'è chi dice sia a L'Aquila, chi pensa sia a Chieti, ma non c'è ancora nessuna certezza.

Fra il prete sudamericano e una parte tutt'altro che marginale della comunità rivisondolese sembrerebbe tuttavia essersi creata una frattura: se c'è chi si è schierato al suo fianco, non pochi hanno lasciato intendere di aver perso la fiducia nei suoi confronti. A confermare questa impressione ci sarebbero anche i diversi "rumors" poco edificanti sul suo conto che stanno emergendo in queste ore. Secondo quel che riporta Il Messaggero, don Daniel avrebbe ad esempio lasciato diverse bollette insolute, tanto da far staccare il riscaldamento in chiesa. Stando invece al Corriere, il sindaco di Rivisondoli aveva già chiesto al vescovo la sua rimozione. " C’è malcontento in una parte della popolazione - ha detto il primo cittadino Giancarlo Iarussi - perché a volte non dice messa, cambia le tradizioni". Nel 2022 fu indagato a quanto pare per fuga da incidente: dopo un altro sinistro nel quale rimase coinvolto, si sarebbe allontanato dicendo di dover celebrare la messa. La stampa abruzzese si focalizza poi sugli elementi di indagine su cui stanno lavorando adesso gli inquirenti, i quali vogliono capire chi gli abbia fonito la sostanza stupefacente.