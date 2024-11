Salento, inala la "droga della risata" da un palloncino. 26enne muore alla festa di compleanno

Ascolta ora 00:00 00:00

È finita in tragedia una festa di compleanno ad Alessano, comune del basso Salento (Puglia), dove ieri sera un giovane di 26 anni, Pierpaolo Morciano, è morto probabilmente dopo aver inalato gas esilarante da un palloncino. Si tratta dell'ossido di azoto, sostanza comunemente nota tra i giovani come "droga della risata". Nonostante l'intervento tempestivo del 118, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Il 26enne si trovava in strada, in via della Giudecca, assieme ad alcuni amici per festeggiare il suo 26esimo compleanno.

Secondo le prime ipotesi, ancora da confermare, il giovane avrebbe avuto un malore dopo aver inalato il contenuto dei baloons, come vengono chiamati i palloncini che vengono utilizzati in occasione delle feste. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma i tentativi di rianimazione sono risultati vani.