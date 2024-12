Salerno, bimba di 4 anni morta cadendo dalle scale. Indagati gli zii

Ascolta ora 00:00 00:00

È giallo sul decesso di una bimba di 4 anni che sarebbe morta dopo essere caduta dalle scale di un appartamento di Tufino, in provincia di Napoli. La procura di Nola, competente per il territorio, ha aperto un'inchiesta per far luce sulla dinamica della drammatica vicenda. Secondo quanto apprende il Corriere della Sera, gli zii affidatari della piccina sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato per maltrattamenti e omicidio colposo. Sul corpicino sono stati riscontrati lividi, una bruciatura e segni compatibili con una malnutrizione.

La ricostruzione

La tragedia si è consumata nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 dicembre in un'abitazione della centralissima via Roma. Ad allertare il 118 sarebbe stato un uomo, probabilmente il compagno della zia a cui la piccola era stata temporaneamente affidata. Quando i paramedici sono arrivati sul posto, la situazione era già precipitata. A nulla sono valsi gli sforzi dei soccorritori per tentare di rianimare la piccina, il suo cuore si è fermato ancor prima che arrivasse l'ambulanza.

Le telefonate al 118

A gettare ombre sulla dinamica dell'accaduto, e dunque sull'ipotesi della caduta accidentale, è il contenuto di due telefonate pervenute al 118 dopo l'una di notte di sabato scorso. In una prima chiamata lo zio della bambina avrebbe detto all'operatore che la piccina aveva accusato un malore, facendo poi riferimento a una " broncopolmonite ". Poco dopo, in una seconda telefonata, una donna - quasi certamente la zia - avrebbe raccontato che la piccina era caduta rovinosamente dalla scala a chiocciola tra il primo e il secondo piano dell'abitazione. Qual è la verità?

I segni sul corpo della bimba

La procura di Nola, che sul caso ha avviato un'inchiesta, vuole vederci chiaro. I medici del 118 avrebbero riscontrato sul corpicino senza vita della piccina alcuni segni sospetti, come lividi e una bruciatura, forse di una sigaretta.

Inoltre la bimba avrebbe versato in un grave stato di denutrizione. Ad ogni modo, sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso. Al termine degli accertamenti medico legali, la salma sarà restituita ai familiari per i funerali.