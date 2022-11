Sulla scia successo di segnalazioni che è seguito all’age progression, e alla sua diffusione, di Angela Celentano, forse un’altra famiglia potrebbe avere ancora speranza di ritrovare la figlia perduta. Si tratta di Santina Renda, scomparsa a Palermo nel 1990, rapita mentre stava giocando nel cortile di casa.

A “Chi l’ha visto?” è stata mostrata la nuova age progression, che ipotizza come potrebbe essere oggi il volto di Santina: l’immagine ha commosso profondamente mamma Enza, soprattutto per il fatto che lei non avesse mai annoverato il leggero strabismo della figlia, ritrovandolo invece in quella foto digitale. “ Ho avuto il magone ”, ha commentato invece Francesca, la sorella di Santina.

Nello scatto, Santina oggi 40enne avrebbe i capelli lunghi e lisci, ma il suo volto tradisce i lineamenti della tenera bambina che fu. Le age progression sono realizzate con un confronto tra le immagini infantili e quelle dei famigliari: in questo modo si ottiene un’idea, un’ipotesi, su come potrebbe essere una persona scomparsa a molti anni di distanza.

La scomparsa di Santina Renda è uno dei grandi gialli che riguardano la scomparsa di un minore in Italia. Dal 23 marzo 1990 sono state seguite diverse piste: in una c’era la testimonianza di un uomo che disse che la piccola era morta. Due anni dopo lo stesso uomo fu condannato per l’omicidio di un cuginetto di Santina.

Ospite in studio l’avvocato Luigi Ferrandino, che cura per conto della famiglia le ricerche di Angela Celentano. Il legale ha spiegato che l’organizzazione internazionale Manisco World inserirà ora l’age progression di Santina in un programma di riconoscimento biometrico.

E si sta cercando di attivarsi per i bancomat: nei mesi scorsi, l’age progression di Angela Celentano fu diffuso in questo modo in diversi Paesi latini, portando a numerose segnalazioni. Una in particolare lascia ben sperare, ma occorre l’esame del Dna per avere risposte certe in un senso o nell’altro. Pare però che ci siano degli impedimenti, una sorta di rete di protezione intorno alla donna che potrebbe essere Angela, che fa parte di una famiglia facoltosa.

Intanto la sorella di Santina chiede una diffusione capillare dell’age progression: lei stessa non ha potuto che notare un’impressionante somiglianza con la propria immagine. E domanda a gran voce che la foto circoli sui social, in particolare TikTok, che è molto frequentato dai giovanissimi: chissà che eventuali figli di Santina non possano riconoscere la madre.