Scheletro trovato a Roma: pm valuta il caso di Andreea Rabciuc

È giallo a Roma per il ritrovamento dello scheletro di una donna in un parco in zona Pigneto. I resti sono stati rinvenuti in via Ettore Fieramosca e l'unico indizio è legato a una collanina d'argento semplice, senza ciondoli o lavorazioni particolari. Le forze dell'ordine sono al lavoro per fare chiarezza, partendo dai casi di scomparsa. Le autorità giudiziarie capitoline sono state contattate dalla procura di Ancona per ricevere aggiornamenti: il pubblico ministero Irene Bilotta vuole capire se si tratta di Andreea Rabciuc, la ventottenne romena scomparsa da Montecarotto, provincia di Ancona, lo scorso 12 marzo 2022 dopo una lite con il fidanzato.

Mistero sullo scheletro trovato a Roma

Lo scheletro è stato tirato su da un escavatore impegnato a pulire il terreno di proprietà di Ferrovie dello Stato. I resti sono stati trovati all'interno di un canale di scolo e le prime indicazioni del medico legale sono chiare: si tratta di una donna sui trent'anni morta circa un anno fa. Una descrizione che ricorda da vicino il profilo di Andreea Rabciuc, senza dimenticare che le prime segnalazioni arrivate poco dopo la sua scomparsa erano state fatte proprio da Roma.

I carabinieri stanno incrociando i profili fisici e anagrafici dello scheletro con quelli contenuti nella banca dati delle persone scomparse nel 2022 e non si esclude nessuna pista in attesa delle verifiche del caso sul DNA. Come anticipato, la scomparsa di Andreea Rabciuc risale al 12 marzo 2022, circa un anno e tre mesi fa: dopo una litigata con il fidanzato Simone Gresti alle prime luci dell'alba, la giovane si sarebbe incamminata lungo la via Montecarottese per tornare a Jesi da sola, lasciando il suo cellulare al compagno. Da quel momento si sono perse le sue tracce.

Nonostante le diverse segnalazioni, comprese quelle dalla Capitale, nessuna notizia. La settimana scorsa sono riprese le ricerche anche con un cane molecolare specializzato nel ritrovare cadaveri, ma anche in questo caso nessuna traccia: gli elementi in possesso degli inquirenti non hanno portato da nessuna parte. Il fidanzato di Andreea Rabciuc è l'unico indagato per la scomparsa della ventottenne: accusato di sequestro di persona e spaccio di sostanze stupefacenti, ha sempre negato di aver fatto del male alla fidanzata e ha smentito qualsiasi coinvolgimento nella sua sparizione. La sera prima del giallo, Andreea Rabciuc aveva trascorso la serata in una roulotte con il Gresti e altri due amici in un terreno nelle campagne dell'anconetano