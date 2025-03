Scontro tra auto e camion, morti due 19enni nel bergamasco

Ascolta ora 00:00 00:00

Una tragedia si è consumata questa mattina prima delle luci dell'alba intorno alle 5 sulla strada statale di Cavernago (Bergamo) con un incidente che ha provocato la morte di due 19enni, un ragazzo e una ragazza, a seguito dello scontro di un'autovettura con un camion. Gravemente feriti altri due giovani, uno dei quali è stato trasportato in elisoccorso agli Spedali Civili di Berscia mentre un altro in ambulanza all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto sono prontamente intervenuti il 118 e la polizia stradale.

Chi sono le vittime

Dalle prime informazioni raccolte dall'Eco di Bergamo, i due ragazzi coinvolti nell'incidente sono stati identificati in Riccardo Gualandris e Nora Jawad, entrambi coetanei: l'Opel sulla quale viaggiavano si è scontrata con un autoarticolato sulla strada provinciale 498 che collega Cavernago con Bergamo. È rimasto illeso il conducente del mezzo pesante. Sempre secondo le prime informazioni, i giovani stavano rientrando a casa dopo una serata passata nella discoteca Setai. Sul posto continuano i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e individuare le cause che hanno portato allo scontro tra i due mezzi.

Il dolore del sindaco

Al quotidiano bergamasco ha manifestato tutto il suo dolore anche il sindaco di Cavernago, Giuseppe Togni, che si è recato sul posto dove è avvenuto l'incidente. " È una tragedia immane. Li ho visti crescere, sono come miei figli", afferma a proposito dei due ragazzi morti, molto conosciuti in Paese visto che Riccardo giocava a calcio mentre Nora a pallavolo. Entrambi erano impegnati anche in attività extra-sportive come avveniva in oratorio.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni e per cause tutte ancora da accertare (si parla di malore o colpo di sonno del conducente), l'Opel sulla quale viaggiavano i quattro ragazzi avrebbe invaso invaso la corsia

oppost, scontrandosi frontalmente contro un camion. La dinamica dello scontro è al vaglio della Polizia Stradale mentre le salme delle due vittime, riconosciute dai familiari, sono a disposizione dell'autorità giudiziaria.