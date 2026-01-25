"Scusateci per nostro figlio": chi erano Pasquale e Maria, i genitori di Claudio Carlomagno

Una tragedia immane quella che si è consumata ieri ad Anguillara Sabazia (Roma): Pasquale e Maria Carlomagno, i genitori di Claudio Carlomagno, si sono infatti tolti la vita. Entrambi non potevano accettare quanto fatto dal loro figlio, attualmente in carcere per l'omicidio della moglie, Federica Torzullo.

Prima di andarsene per sempre, la coppia ha voluto lasciare un biglietto di scuse rivolto all'altro loro figlio, Davide, chiedendo perdono per il gesto estremo e per le azioni compiute da Claudio. Ma cosa sappiamo dei due coniugi?

Pasquale Carlomagno aveva 65 anni, ed era il titolare della ditta edile presso la quale lavorava anche il figlio Claudio. Maria Messenio, coetanea del marito, un'ex poliziotta, poi assessore alla Sicurezza del Comune di Anguillara Sabazia. La donna si era dimessa subito dopo la notizia dell'arresto del figlio per l'omicidio di Federica Torzullo. A quanto pare aveva anche ricevuto minacce di morte.

A dare l'allarme è stata una parente, la zia di Claudio Carlomagno. Dopo aver rinvenuto i corpi, la donna ha contattato i carabinieri. Pare a tutti chiaro che si sia trattato di un suicidio, tuttavia la procura della Repubblica di Civitavecchia ha disposto l'autopsia sui corpi di entrambi.

Stando alle ultime informazioni raccolte sui due coniugi, Pasquale e Maria avevano accolto il figlio Claudio in casa dopo che l'abitazione di quest'ultimo è stata sequestrata in corso di indagini. Non lo avevano però mai difeso, pur sperando in un altro esito. "Con mio figlio Claudio i rapporti erano praticamente interrotti da quattro anni. Claudio aveva rapporti solo con la famiglia di lei, per loro era come un altro figlio ", aveva spiegato Maria Messenio, parlando con gli inquirenti, come riportato da Repubblica.

Adesso Anguillara Sabazia è chiusa nel dolore. "Non ci sono parole ma solo silenzio. Sono ore di ulteriore dolore profondo per Anguillara Sabazia e per me personalmente. La notizia della morte di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno mi colpisce come Sindaco e ci colpisce come Amministrazione e Comunità, ma prima ancora come persone che hanno condiviso un percorso umano e istituzionale con Maria, che ha servito questa Città come assessore con impegno e dedizione" , ha scritto il sindaco Angelo Pizzigallo. "Davanti a tragedie così grandi, le parole faticano a trovare spazio.

Resta solo il dovere del rispetto, del silenzio e della vicinanza umana verso chi soffre e verso un’intera comunità ulteriormente sconvolta. Anguillara Sabazia attraversa un altro momento di grande dolore. Come Amministrazione, e come cittadini, siamo chiamati a stringerci con discrezione e dignità".