"Mi hanno stuprata in spiaggia". Un'altra denuncia di violenza a Marina di Grosseto

La festa in spiaggia, poi le urla: " Aiuto, mi ha violentata! ". È successo a Marina di Grosseto dove, nella mattinata di giovedì 3 luglio, la polizia è intervenuta a seguito di una segnalazione urgente. Una 18enne ha raccontato di essere stata stuprata da un ragazzo, che poi si è dileguato assieme agli amici prima dell'arrivo degli agenti. Come riporta la stampa locale, una donna potrebbe aver assistito alla scena. La sua testimonianza sarà decisiva per ricostruire la dinamica della presunta violenza sessuale.

Cosa è successo

Lo stupro si sarebbe consumato in un tratto di spiaggia libera tra i lidi Gabbiano e Vacanze, dopo una notte di baldoria. Secondo il racconto di alcuni testimoni, alla festa avrebbero partecipato circa una decina di ragazzi e ragazze. Poco dopo l'alba, la 18enne ha iniziato a chiedere aiuto: " Sono stata violentata! ". Le grida hanno attirato l'attenzione dei primi bagnanti della mattina, che si sono precipitati sul posto. Una donna che era spasso col cane ha allertato immediatamente il 112. Nel frattempo il presunto aggressore si è dileguato.

L'arrivo dei soccorsi

Oltre a una volante della polizia, sul luogo della segnalazione è arrivata anche un'ambulanza della Croce Rossa. Nonostante fosse molto provata, la giovane avrebbe rifiutato di farsi visitare in ospedale. A quel punto gli agenti hanno avvertito i genitori. Come riporta il Corriere Fiorentino, il padre si è precipato sul posto: " Appena mia figlia avrà superato lo choc, andremo a fare denuncia ", ha assicurato l'uomo ai cronisti.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della Scientifica. La zona dove si sarebbe consumata la presunta violenza sessuale, accanto a un pattino, è stata messa in sicurezza con un nastro per consentire ai poliziotti di procedere con il rilievi. Il cellulare della ragazza è stato sequestrato per accertamenti tecnici. Non è chiaro se la giovane conoscesse o meno il presunto aggressore.

Il precedente

Appena dieci giorni fa si era verificato un episodio analogo, sempre a Marina di Grossetto.

Una 15enne aveva denunciato di essere stata violentata in acqua da un ventireenne di nazionalità straniera. Un bagnino che ha assistito aveva notato che l'uomo trascinava la ragazzina verso il mare e ha allertato il 112. Il presunto aggressore è stato identificato.