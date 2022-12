"Shabbar è pazzo, non sono coinvolto": spunta un altro zio di Saman

Chi sono i 7 a conoscenza dell’omicidio di Saman Abbas? Nella sua telefonata, ormai celeberrima, al fratellastro, Shabbar Abbas dice che sarebbero a conoscenza del presunto delitto d’onore 5 persone (forse i rinviati a giudizio) e altre 2 ignoti su cui la procura di Reggio Emilia sta indagando all’interno di un’inchiesta bis.

Saman è scomparsa da Novellara la notte tra il 30 aprile e l’1 maggio 2021. Per il suo presunto omicidio, legato al fatto che la giovane si era opposta a un matrimonio forzato con un cugino in Pakistan, sono stati rinviati a giudizio il padre Shabbar che è stato arrestato in Pakistan, la madre Nazia Shaheen attualmente ancora latitante, lo zio Danish Hasnain che ha condotto gli inquirenti italiani sul luogo in cui è stato occultato il cadavere, i cugini Ikram Ijaz e Noumanoulaq Noumanulaq.

Non si sa quindi chi siano queste due persone. Nella vicenda spunta più volte il nome di un parente, Irfan, che forse potrebbe aver acquistato uno dei biglietti che ha riportato i coniugi Abbas in Pakistan immediatamente dopo la scomparsa della figlia. C’è chi ha pensato anche che il fratello di Saman, minorenne e ospite di una comunità protetta in Italia, potrebbe essere stato d’accordo, ma non si sa se in effetti si stia indagando su questo.

A Quarto Grado ha parlato invece un fratellastro di Shabbar, Fakhar Zaman, interlocutore dell’uomo in quella telefonata in cui avrebbe affermato di aver ucciso Saman per il proprio onore. “ 'Io vi uccido tutti’, la mia famiglia: ha detto - ha raccontato Fakhar di Shabbar - Le mie figlie, mio figlio, mia madre, tutti. Era arrabbiato con me, arrabbiato con Irfan. Perché lui è pazzo ”. Fakhar ha chiesto ai giornalisti di Rete 4 di non parlare dell’omicidio di Saman: afferma di non essere mai stato coinvolto, proprio come affermava anche Irfan.

Intanto in Italia c’è grande fermento, sia per l’attesa estradizione di Shabbar, sia per il ritrovamento del corpo di Saman: il cadavere trovato laddove indicato da Danish indossava gli stessi vestiti di Saman inquadrati la notte della scomparsa dalle telecamere dell’azienda agricola di Novellara dove gli Abbas vivevano e lavoravano. In più indossava la cavigliera che si vedeva nei video di Italian Girl, l’alias di Saman sui social. Si attende l’esame del Dna per la conferma, ma chiaramente si tratta della 18enne.