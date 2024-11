Si accascia a terra e muore a 15 anni: tragedia vicino a Prato

L'arrivo dei soccorsi

Ha accusato un malore poco prima di pranzo, mentre attendeva di sedersi a tavola insieme alla sua famiglia in una giornata all'apparenza come tante altre. Si è quindi accasciato all'improvviso, perdendo conoscenza in breve tempo. E purtroppo, nonostante l'arrivo dei soccorritori del 118 e dell'elisoccorso, per lui non c’è stato niente da fare. Protagonista della tragedia che arriva da Montemurlo (una realtà comunale di circa 20mila abitanti situata in Toscana, in provincia di Prato) è un ragazzo di soli 15 anni, deceduto poco prima di mezzogiorno nella giornata di ieri.

Stando a quanto riporta il quotidiano La Nazione, si chiamava Marco Innocenti ed era uno studente dell'istituto scolastico Francesco Datini di Prato. Una famiglia conosciuta e stimata, la sua: la madre è un medico legale, mentre il padre è un sottufficiale della guardia di finanza in servizio da tempo nella squadra di polizia giudiziaria della procura di Prato.

Le condizioni del giovane, apparse immediatamente gravi dopo le manovre salvavita effettuate dai soccorritori giunti sul posto dopo esser stati allertati dai genitori, hanno suggerito l'atterraggio nella frazione di Bagnolo dell'elisoccorso Pegaso nella speranza di poter trasferire prima possibile il ragazzo a Firenze. Un tentativo rivelatosi tuttavia inutile, per una tragedia che com'è facile immaginare ha scosso l'intera comunità montemurlese: tanti i messaggi di cordoglio espressi anche a mezzo social network, dai cittadini che si sono idealmente stretti attorno ai genitori e al fratello dell'adolescente. Anche il sindaco di Montemurlo Simone Calamai, insieme al suo vice Alberto Vignoli, si è detto addolorato per quanto accaduto e ha manifestato la vicinanza dei montemurlesi alla famiglia della giovane vittima. Vignoli, che fu a quanto pare catechista del ragazzo, lo ha ricordato con commozione come un giovane vivace ed educato, sempre attivo e presente in parrocchia.

E lo stesso ha fatto il parroco di Bagnolo, don Gildas D'Aquin: nel corso della messa di ieri pomeriggio con i bambini del catechismo, il sacerdote ha ricordato il giovane Marco e ha invitato tutta la comunità a pregare per lui e per i suoi familiari. La salma dell'adolescente è stata trasferita presso l'ospedale San Jacopo della vicina Pistoia, per procedere eventualmente all'autopsia volta ad accertare le cause del malore e di una dipartita così improvviso.

Anche perché, stando a quel che riportano i media locali, il ragazzo non avrebbe sofferto di particolari sintomi nè di patologie pregresse. Adesso però, a Montemurlo, è il momento del lutto. In attesa di eventuali sviluppi.