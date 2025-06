Messina, madre si lancia con la figlia di 3 mesi: la piccola muore, lei è grave

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia a Messina: è deceduta nella terapia intensiva neonatale del Policlinico di Messina la bambina di tre mesi, figlia della donna che si è gettata dal primo piano della loro abitazione nel quartiere Santa Lucia Sopra Contesse, portando con sé la piccola.

La piccola non ce l'ha fatta

La madre, una casalinga di 40 anni, è ora ricoverata in prognosi riservata; sembra che stesse affrontando una crisi depressiva post-partum. Le condizioni della bambina sono apparse fin da subito gravissime. Il padre che non era in casa al momento dell'accaduto è distrutto dal dolore e profondamente sconvolto.

Il fatto

Sarebbe precipitata dal primo piano della palazzina dove abitavano insieme alla figlioletta di pochi mesi: il tragico episodio è avvenuto oggi, 16 giugno nella tarda mattinata. A dare l'allarme una vicina della donna che ha sentito delle grida e ha chiamato il 118 e i carabinieri.

Questi sono arrivati quando ormai le due erano già cadute e la piccola da subito è risultata gravissima. Nonostante i tempestivi soccorsi e il ricovero in terapia intensiva nulla è stato possibile per salvare la bambina che è deceduta dopo poche ore.