Vestito da Topolino per avvicinarsi alle famiglie: così lo straniero le rapinava

Indossava spesso un costume da Topolino, passeggiando per le vie del centro, E nell'ultima occasione in ordine cronologico nella quale ha incontrato gli agenti di polizia, con lui c'era persino una donna vestita da Minnie. Solo che, invece di intrattenere i bambini come richiederebbe il personaggio, avrebbe piuttosto preferito rapinare i genitori dei piccoli intenzionati a farsi una foto con lui. Protagonista della vicenda a dir poco surreale che arriva da Bologna è un uomo di 29 anni originario della Romania, a quanto sembra già noto alle forze dell'ordine, finito in manette proprio nelle scorse ore. Stando a quel che riporta oggi il quotidiano Il Resto del Carlino, il ventinovenne straniero era già stato condannato a cinque anni di reclusione, in quanto ritenuto responsabile di una serie di furti e rapine concretizzatesi dal 2017 in poi nel centro storico del capoluogo dell'Emilia - Romagna.

A dir poco curioso poi il modus operandi che il giovane romeno aveva messo a punto con il tempo, stando a quanto ricostruito: era solito travestirsi dal popolare personaggio della Disney e camminare per le vie cittadine, attirando soprattutto l'attenzione dei bimbi. Erano proprio le famiglie con bambini il suo "bersaglio" preferito, a quanto sembra: l'uomo si avvicinava ai piccoli con la scusa di regalare loro un palloncino, oppure per proporre una foto insieme. Solo che, una volta attirata la loro attenzione e quella dei loro genitori, avrebbe più volte colto la palla al balzo per derubare i familiari e darsi rapidamente alla fuga. Azioni predatorie che il diretto interessato, secondo gli inquirenti, avrebbe messo in atto in più occasioni negli ultimi sette anni. E con tutta probabilità ci avrebbe provato un'ultima volta anche lo scorso sabato, sulla base di quanto ipotizzato.

A notarlo sono stati i poliziotti impegnati in un controllo di routine nella zona di via Ugo Bassi, i quali lo hanno subito riconosciuto nonostante in quel frangente non indossasse il costume da Topolino. A rendere ancor più paradossale la storia, il fatto che in quel caso il ventinovenne dell'Europa dell'Est fosse tuttavia accompagnato da una persona vestita da Minnie, sua connazionale, che gli investigatori ipotizzano possa essere sua complice. Nei confronti del giovane sono quindi stati effettuati gli accertamenti di rito, dai quali sono emersi i precedenti. A suo carico risultava nel dettaglio un cumulo di pene pari a quattro anni, otto mesi e 26 giorni.

Per questo motivo, alla fine del controllo, è statoe condotto presso la casa circondariale della Dozza.