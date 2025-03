Sono di Mara i resti ritrovati a Gravere. Il giallo dei messaggi

Ascolta ora 00:00 00:00

A un anno dalla scomparsa, c’è una certezza: appartengono a Mara Favro i resti umani ritrovati a fine febbraio in un dirupo a Gravere (Torino). Lo stabilisce l’esame del Dna effettuato, i cui risultati sono stati diffusi in una nota della procura di Torino diretta da Giovanni Bombardieri. La notifica è giunta alla famiglia della mamma di Susa, e anche ai due indagati, il datore di lavoro della donna Vincenzo Milione detto Luca e l’ex pizzaiolo del locale di Chiomonte Cosimo Esposito.

Naturalmente il primo pensiero va alla famiglia, alla bimba di 7 anni che rappresenta anche la ragione principale per cui i famigliari non hanno mai creduto a un allontanamento volontario: Mara non avrebbe mai lasciato la figlia. “ Purtroppo ce lo aspettavamo. Ora l’auspicio è che i nuovi approfondimenti tecnici permettano di compiere ulteriori passi avanti verso l'accertamento della verità ”, ha commentato l’avvocato Roberto Saraniti che segue appunto il fratello e l’ex marito di Mara.

La mamma di Susa scomparve la notte tra il 7 e l’8 marzo 2024. Aveva lavorato nella pizzeria di Chiomonte, poi avrebbe iniziato a rientrare a Susa, grazie a un passaggio per problemi all’auto. Tuttavia sarebbe tornata indietro alla pizzeria - lo ha sempre riferito Luca Milione - per riprendere le chiavi e le sigarette che aveva dimenticato. L’uomo l’avrebbe invitata a restare in una delle stanze allestite al piano superiore, ma lei si sarebbe fermata a fumare una sigaretta nel dehor per poi andare via.

Nella notte però, dallo smartphone di Mara Favro sono partiti una serie di messaggi senza senso: una foto choc giunta a un uomo che Mara aveva conosciuto in pizzeria e stava iniziando a frequentare, alla figlia e alla chat delle mamme di scuola, diverse canzoni su YouTube e link diversi. E poi c’è un messaggio molto insolito, in cui la mamma di Susa si sarebbe lamentata del lavoro nella pizzeria.

Il messaggio è insolito per due ragioni: il pomeriggio prima della scomparsa aveva mandato un messaggio in cui raccontava della pizzeria dicendo invece di trovarsi molto bene. Non sarebbe solo la discrepanza di contenuto ad allarmare: il secondo messaggio, come ribadito nella scorsa puntata di “Chi l’ha visto?”, non contiene punteggiatura, che Mara sempre utilizzava. È possibile che sia stato il killer a usare il telefono della donna per depistare?

In attesa che venga eseguita l’autopsia il prossimo 12 marzo, si sa che sulle ossa sono presenti delle

che sarebbero state inferte. L’ipotesi è che Mara Favro sia stata gettata nel dirupo di Gravere già priva di vita. Cosa le è successo e soprattutto chi le ha fatto del male?