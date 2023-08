"Sono stanca, mi state portando alla morte". Il dolore della 19enne stuprata a Palermo

" Sono stanca, mi state portando alla morte ". Sono parole intrise di dolore e disperazione quelle che la 19enne stuprata dal branco a Palermo affida ai social. Nelle ultime 24 ore la ragazza, vittima di una inenarrabile violenza sessuale di gruppo, ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui si è abbandonata a un lungo sfogo: " Pensavo di farcela, non è così ", scrive a corredo di uno screenshot che immortala il post di chi l'accusa di aver acconsentito al rapporto con gli stupratori.

I commenti choc: "Era consenziente"

" Se l'è cercata ". E ancora: " Lei era consenziente ". Commenti affilati come la lama di un coltello che affonda il colpo in una ferita ancora aperta, profonda come un solco nell'anima. Lei era da sola, loro erano in sette. Lei era stordita dall'alcol, loro dannatamente sobri e lucidi. " Cento cani sopra una gatta, ma la carne è carne ", come aveva ammesso in chat uno dei sette indagati il giorno dopo l'abominevole stupro. Eppure c'è chi ancora punta l'indice contro la vittima, l'unica vittima di questa terribile storia di violenza. Gli insulti sui social si sprecano: " N on c'è molto da difendere, - scrive un utente di Instagram a commento della notizia - e poi, quando non ce la faceva più a stare con sette, ha detto basta. E loro hanno continuato ". Ed è solo la punta dell'iceberg, di altro orrore che si aggiunge all'incubo di un dolore senza fine.

Il dolore della 19enne: "Non ce la faccio più"