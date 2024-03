Sparatoria a Frosinone, la donna contesa e la pista del controllo dello spaccio

C'è una pista per gli investigatori sulla sparatoria avvenuta ieri tra i tavoli del bar Shake a Forsinone: uno scontro per il controllo delle piazze di spaccio. La disputa tra bande di albanesi si è conclusa con un morto e tre feriti, di cui uno grave. Uno dei feriti è il fratello della vittima. Un 23enne, l'uomo che avrebbe sparato, è stato arrestato nella notte dagli uomini della Squadra Mobile mentre altri tre connazionali, tutti già identificati, sono attivamente ricercati. In manette c'è Mikea Zara, che è stato identificato grazie ad alcune telecamere di sorveglianza in pochi minuti, nonostante fosse riuscito a fuggire per poi presentarsi spontaneamente in Questura quando ha capito di essere braccato. È un soggetto noto alla Polizia di Stato che, nel corso dei mesi scorsi, ha più volte eseguito controlli e perquisizioni anche nella sua abitazione. Un personaggio ritenuto di spicco della criminalità e per questo al centro di diverse indagini sullo spaccio di droga nel capoluogo frusinate. Alcuni quotidiani riportano parte della sua confessione, avvenuta nella notte in cui avrebbe fatto riferimento a una "vecchia ruggine per motivi sentimentali per via di una ragazza".

Erano le 19.20 di ieri e via Aldo Moro, corso cittadino, era ancora affollata di gente a passeggio per negozi, quando ai tavolini dei bar, tra giovani che consumavano l'aperitivo, si è scatenato il panico. Una raffica di colpi di pistola ha terrorizzato i presenti. Poi a terra i corpi di quattro persone. Una scena - come riferisce l'Adnkronos - che lasciato sotto choc non solo passanti e clienti del bar ma l'intera città.

Da anni le due bande contrapposte di narcotrafficanti - una composta da albanesi e l'altra da cittadini di origine marocchina - si contendono il territorio. Ieri sera i due gruppi si sono affrontati per strada. I quattro albanesi erano all'interno del locale quando una persona si è avvicinata e ha cominciato a discutere con loro. Finché non ha tirato fuori una pistola e ha iniziato a sparare, per poi dileguarsi lasciando a terra i feriti agonizzanti. Tre sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Un corpo senza vita è rimasto sul marciapiedi davanti al locale. La vittima, centrata al collo da un proiettile, in un primo momento aveva tentato di fuggire, ma le ferite erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo. Il bar a quell'ora era pieno di persone e la strada molto trafficata.