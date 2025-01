Spari ai condomini, denunciato il cecchino

Ascolta ora 00:00 00:00

È stato denunciato dai carabinieri il presunto «cecchino» di Varedo (Monza), responsabile di aver esploso colpi di arma da fuoco verso alcuni condomini del comune brianzolo per oltre un anno. Si tratta di un uomo residente nella zona, a cui i militari sono arrivati al termine di un'indagine partita grazie alle denunce degli abitanti del quartiere compreso tra via Bellini, Sant'Aquilino e Ponchielli di Varedo. Durante un controllo effettuato negli ultimi giorni di dicembre nell'abitazione dell'uomo, incensurato, i militari hanno proceduto al sequestro cautelativo di tutte le armi da fuoco e munizioni in suo possesso. Tra il materiale sequestrato figurano diverse armi da fuoco e munizioni, nonché carabine ad aria compressa, che saranno oggetto di analisi tecniche e comparazioni balistiche.

Gli accertamenti mirano a verificare la corrispondenza tra i colpi esplosi e i danni riscontrati nelle strutture segnalate. L'attività investigativa proseguirà per consolidare ulteriormente il quadro indiziario e garantire una completa ricostruzione dei fatti. Le analisi balistiche sono però ancora in corso.