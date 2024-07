Lo stop improvviso, le ricerche, l'allarme. "Alex ucciso da più persone"

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutto ruota attorno alla cerimonia sciamanica nel giallo della morte di Alex Marangon, il barman veneziano di 26 anni trovato senza vita sul greto del Piave, a circa sei chilometri da Vidor, nel Trevigiano, martedì mattina. La procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti, escludendo dunque l'ipotesi di un incidente fatale o del gesto estremo. L'autopsia ha evidenziato, infatti, numerose ferite sul cadavere, verosimilmente inferte con un oggetto contundente prima che il giovane precipitasse nel fiume. " Alex è stato picchiato duramente ", ha detto senza mezzi termini il procuratore Marco Martani. Ma chi lo ha aggredito e per quale motivo? Il papà della vittima sembra non avere dubbi: " È stato ucciso, qualcuno voleva tappargli la bocca ", dice in una intervista al Corriere della Sera.

La cerimonia sciamanica e le due persone misteriose

La sera di sabato scorso, il 26enne aveva partecipato a una cerimonia organizzata dagli adepti della disciplina sciamanica nell'Abbazzia di Santa Bona a Vidor. I partecipanti all'evento sarebbero stati circa una ventina, inclusi i due organizzatori, Andrea Giorgio Zuin e Tatiana Marchetto (detti "Zu" e "Tati"), un duo musicale. Ospite d'onore lo sciamano-santone colombiano Jhonni Daniel Benavides, tra i fondatori del movimento che cura dai "mali" con erbe e musica. Ma, ad un certo punto della serata, qualcosa deve essere andato storto. La musica è stata bruscamente interotta dopo che due persone, tra i presenti, avrebbero visto Alex allontanarsi dalla stanza in cui si stava celebrando il concerto-rituale. Subito dopo lo avrebbero perso di vista e sarebbero rientrati. A quel punto il ragazzo si sarebbe addentrato nella boscaglia, salvo poi svanire nel nulla.

L'ayahuasca

Durante la cerimonia sarebbero stati consumati infusi a base di ayahuasca, un mix di erbe amazzoniche che provoca allucinazioni. Il condizionale è d'obbligo visto che gli organizzatori dell'evento respingono l'accusa: " Non c'è stato nessun uso di ayahuasca - precisano a Repubblica - Ci sono molti modi per curare nella medicina tradizionale amazzonica e noi abbiamo fatto uso di una purga ". Ad ogni modo, sarà l'esito degli esami tossicologici sul cadavere a confermare eventualmente se il giovane abbia assunto il potente allucinogeno.

L'ipotesi della morte accidentale

Secondo i partecipanti all'evento, Alex sarebbe morto a seguito di una caduta accidentale, ovvero precipitando giù dalle mura dell'Abbazia. Ma è una versione che stride con l'esito dell'autopsia. L'esame autoptico ha accertato che il giovane aveva molteplici " lesioni in diverse sedi corporee ", tra cui alcune gravi alla testa. Inoltre un'emorragia interna gli ha provocato una copiosa perdita di sangue a livello toracico. Infine ci sono i lividi sul corpo che sembrano, con pochi dubbi, riconducibili a un pestaggio violento.

I proprietari dell'Abbazia

I proprietari dell'Abbazia si sono affidati al penalista Cesare Dal Maso per tutelarsi in questa prima fase d'indagine. " In questi giorni i cani molecolari hanno setacciato l’abbazia in lungo e in largo, non hanno mai trovato una traccia di sangue, come si spiega quindi questo pestaggio? ", dice il legale.

Chi sa cosa è successo quella notte deve dire qualcosa

Ma i genitori di Alex, difesi dagli avvocati Stefano Tigoni e Nicodemo Gentile, sono sempre che più convinti che Alex sia stato ucciso. Un solo appello: "".