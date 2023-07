Strage di Erba, sotto accusa il magistrato che chiese di riaprire il caso

La Procura generale della Cassazione ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Cuno Tarfusser, il sostituto pg milanese che, lo scorso 31 marzo, depositò la richiesta di revisione della condanna definitiva all'ergastolo inflitta a Rosa Bazzi e Olindo Romano, gli autori della strage di Erba. Come ben spiega il Corriere della Sera, al magistrato viene contestato di aver agito senza delega del capo e, dunque, in violazione di un regolamento d'ufficio che assegna all'Avvocato generale e al Procuratore generale " la facoltà di chiedere la revisione di sentenze " qualora sopraggiungano nuove prove d'innocenza a carico degli imputati.

Il procedimento disclipinare

Il procedimento disclipinare scaturisce da un conflitto tra dirigente della Procura generale di Milano, il pg Francesca Nanni, e per l'appunto Tarfusser. Onde evitare interpretazioni equivoche, è bene precisare che al magistrato non viene contestata la fondatezza o meno della discutibilità degli ergastoli inflitti ai coniugi Romano - Tarfusser ritiene vi sia stato un " errore giudiziario " nell'attribuzione delle responsabilità per la strage del 2006 - bensì per le modalità con cui depositò di propria iniziativa la richiesta (poi respinta) di revisione del processo.

L'accusa nei confronti del magistrato

In buona sostanza, il sostituto pg è disciplinarmente accusato di aver avuto contatti per mesi con i difensori di Rosa Bazzi e Olindo Romano, gli avvocati Fabio Schembri e Paolo Sevesi, e da essi ricevuto consulenze scientifiche in merito alle presunte nuove prove in favore degli imputati, senza delega della dirigente della Procura generale di Milano Francesca Nanni. Sulla base delle consulenze, Tarfusser formulò e depositò poi la richiesta di revisione degli ergastoli assegnati alla coppia per la strage in cui morirono il piccolo Youssef Marzouk di 2 anni, sua madre Raffaella Castagna, la nonna Paola Galli, la vicina di casa Valeria Cherubini e per il tentato omicidio di Mario Frigerio.

La difesa