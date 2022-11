"Lo straniero ci terrorizzava da giorni". La denuncia dell'imprenditore

Il trentatreenne marocchino aveva più volte aggredito alcuni utenti ed una guardia giurata del pronto soccorso dell'ospedale Versilia, negli ultimi giorni. E il divieto di ritorno sul territorio comunale di Viareggio successivamente impostogli non è stato minimamente rispettato. A poco più di ventiquattr'ore dalla morte del ristoratore Alberto Biancalana, continuano ad emergere dettagli sull'episodio che è costato la vita all'imprenditore toscano, scomparso a causa del malore accusato dopo l'aggressione da parte dello straniero (poi arrestato dai carabinieri). E il quadro che sta delineandosi è quello di una persona che da giorni teneva in scacco Torre del Lago, dando in escandescenze e terrorizzando commercianti e residenti.

La testimonianza di un altro ristoratore

"Quella sera, mentre guidavo, mi si è parato davanti. Si vedeva che era completamente fuori di testa. Non mi voleva far passare, urlava e sbraitava - ha ad esempio dichiarato al quotidiano La Nazione un altro ristoratore di Torre del Lago, Giacomo Pezzini a proposito del nordafricano - ho accelerato e l’ho superato non senza difficoltà, ma mi sono reso conto che avrebbe comunque potuto dar fastidio a chi ancora lavorava nei due locali aperti giovedì sera a quell’ora. Così ho chiamato i carabinieri. E ho spiegato loro la situazione dicendo di intervenire perché quel giovane era particolarmente fuori di sé e avrebbe potuto fare danni o fare del male a qualcuno". Proprio quel che si è verificato. "Aveva sollevato una grossa pietra e con quella stava danneggiando l’auto di Alberto Biancalana. Aveva già infranto il tappo del serbatoio di benzina, forse nel tentativo di dare fuoco alla macchina - ha chiosato - Alberto e l’altro titolare del ristorante erano fuori che cercavano di calmarlo. Poi il marocchino si è buttato per terra e a quel punto sono arrivati i carabinieri che l’hanno preso in custodia. Ho lasciato Alberto che ancora raccontava ai militari la sua versione. Mai e poi mai avrei pensato al successivo epilogo".