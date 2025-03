Studente accoltellato, presi quattro egiziani

Ascolta ora 00:00 00:00

Restano in carcere su disposizione del gip i quattro giovani che lo scorso 22 febbraio in viale Romagna hanno rapinato tre studenti spagnoli in Erasmus, aggrediti sulla 90. Una delle vittime aveva ricevuto una coltellata al fianco, guaribile in dieci giorni. I quattro sono tutti egiziani intorno ai vent'anni. Sono stati fermati dai poliziotti della Quinta sezione antirapine e dai Falchi della Sesta sezione criminalità diffusa.

I fermati sono accusati di rapina pluriaggravata. Uno di loro è inoltre indagato per lesioni personali aggravate e possesso di arma. L'episodio è delle 6 di quel giorno. Gli agenti delle Volanti sono arrivati in viale Romagna dove era stata segnalata una rapina ad alcuni ragazzi spagnoli che, dopo la serata in discoteca con altri connazionali, erano sulla 90 per andare a Lambrate. I poliziotti della Squadra mobile, grazie alle immagini delle telecamere a bordo del mezzo (nella foto) e all'analisi dei profili social, hanno ricostruito come i quattro, approfittando della discesa di alcune persone, hanno affrontato le vittime impedendo loro di scendere e rapinandoli tra l'altro di una collanina.

Una volta scesi dall'autobus c'è stata poi una colluttazione tra gli indagati e gli spagnoli uno dei quali, un 22enne, è stato colpito con una coltellata. Gli agenti hanno rintracciato in piazzale Loreto l'autore dell'accoltellamento e poi in zona gli altri tre.