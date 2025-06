"Stuprata da tre ragazzi". La denuncia di una giovane turista in Salento

Ascolta ora 00:00 00:00

Uno stupro di gruppo nel cuore della notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 giugno. Questa la denuncia presentata da una giovane turista di Rimini in vacanza in Salento. Sul caso di Marina di Mancaversa, località balneare sullo Ionio salentino, sono in corso gli accertamenti dalle autorità.

La presunta vittima e tre sue amiche – tutte tra i 23 e i 25 anni – hanno preso una casa in affitto per trascorrere una vacanza. Le giovani hanno conosciuto quattro ragazzi del posto in un bar di Gallipoli e li avrebbero invitati a casa dopo qualche drink. Una volta nell’appartamento, la ragazza sarebbe uscita per appartarsi con uno dei ragazzi. Poco dopo, secondo la sua ricostruzione, sarebbe stata sorpresa da altri due giovani del gruppo e abusata.

Come riporta Repubblica, i tre ragazzi – residenti a Taurisano, Melissano e Taviano – sarebbero stati identificati e denunciati. L’accusa è quella di stupro di gruppo: questa mattina i carabinieri sarebbero entrati nelle loro abitazioni e li avrebbero condotti in caserma. Secondo quanto risulta, la presunta vittima avrebbe deciso di recarsi in ospedale dopo essersi confidata con le amiche.

La visita ginecologica avrebbe confermato i. Successivamente, la denuncia in caserma. Le autorità hanno posto sotto sequestro i telefonini dei ragazzi e della turista di Rimini: emergerebbero elementi che lascerebbero ipotizzare un caso di violenza.