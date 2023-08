"Non può uscire". Minacce alla madre di una delle vittime degli stupri di Caivano

" Stiamo subendo minacce dal quartiere, hanno anche derubato mio figlio, quello che ha denunciato gli orrori, non mi sento al sicuro ". È quanto dichiara la mamma della 12enne vittima, assieme alla cuginetta di 10 anni, dello stupro di gruppo al Parco Verde. "La signora non può uscire di casa. La accusano di aver acceso i riflettori sul quartiere ed è il motivo per cui è stata minacciata", conferma a ilGiornale.it l'avvocato Angelo Pisani, che assiste i genitori della ragazzina. Intanto dalle indagini emergono nuovi dettagli. Stando a quando apprende l'Ansa da fonti vicine all'inchiesta, gli approcci con le vittime, poi sfociati nelle violenze, sarebbero avvenuti anche lungo il corso Umberto di Caivano e in un'altra zona degradata della città conosciuta come Bronx.

L'appello a Giorgia Meloni: "Ho bisogno di parlare con la presidente"

Sono giorni inquieti per i familiari delle due cuginette stuprate al Parco Verde. La mamma della 12enne ha raccontato, tramite il suo legale, di aver subito minacce da alcuni residenti per aver denunciato gli abusi. Inoltre, al fratello della giovane vittima, è stato rubato lo scooter. Episodio che, secondo la famiglia, rappresenta una sorta di avvertimento. " Non mi sento al sicuro qui. - dice la donna in un nuovo appello indirizzato alla premier Giorgia Meloni - Ho bisogno di parlare con la presidente Meloni, voglio parlare con lei. Domani venga nella scuola frequentata da mia figlia e da mia nipote ".

L'avvocato: "Istituzioni mettano al sicuro le famiglie"