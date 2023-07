Suv contromano, 20enne indagato per omicidio stradale: "Non era al cellulare"

Il 20enne alla guida del suv Tesla che sabato sera, su via Laurentina, si è schiantato contro la Lancia Y di Simonetta Cardone causando la morte della donna, non stava parlando al cellulare. È quanto emerge dai primi accertamenti sui telefoni sequestrati ai cinque ragazzi che viaggiavano contromano a bordo della berlina. Intanto la procura di Roma ha aperto un fascicolo d'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio stradale e disposto l'autopsia sulla salma della 67enne. Secondo quanto apprende l'Ansa da fonti investigative, nei prossimi giorni sarà nominato un consulente a cui spetterà il compito di stabilire a che velocità stava andando il mezzo. Un testimone ha raccontato che " La Tesla viaggiava ad una velocità eccessiva ".

Chi è il 20enne indagato per omicidio stradale

Al volante del suv, dotato di parziale guida autonoma e una scatola nera, quest'ultima sequestrata dalla Polizia Locale, c'era Emanuele Esposito, 20 anni, che ora è indagato con l'ipotesi di reato per omicidio stradale. Il giovane, fermato subito dopo il tragico frontale, è risultato negativo ai test di alcol e droga. Dagli accertamenti tecnici sullo smartphone in uso al ragazzo non risulta che stesse filmando la folle corsa contromano, anche se - scrive il Corriere - sul cellulare è stato trovato un video di un giovane lanciato a 250 all'ora su via Cristoforo Colombo.

Le verifiche sull'autopilot

Tra gli accertamenti in programma, oltre a quello della velocità, anche quelli sul dispositivo autopilot. Gli investigatori intendono verificare se, al momento dell'impatto, il Suv Tesla procedesse con inserito il sistema di guida autonoma. In Italia l'autopilot a livello 4, ovvero una sorta di driverless, non è autorizzato. Sono consentiti il livello 1 e 2 ovvero una guida assistita ma che prevede sempre e comunque il controllo da parte del conducente. Le auto sono state sequestrate e dunque sono nella disponibilità della magistratura che potrà decidere anche questo tipo di accertamenti.

"La Tesla andava forte"