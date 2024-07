La telefonata e l'ultimo giorno insieme. Cosa manca nel racconto della moglie di Bozzoli

Ascolta ora 00:00 00:00

Testa bassa, occhi nascosti da un paio di grandi occhiali da sole scuri e cappelli raccolti in uno chignon. Antonella Colossi era visibilmente provata dopo l'interrogatorio di ieri sera. Quando è uscita dagli uffici del comando provinciale dei carabinieri di Brescia ha tentato di trattenere l'emozione, ma è stata tradita dalle lacrime che le rigavano il volto struccato. Del resto, la 41enne è stata travolta da eventi disattesi in appena una manciata di giorni: la conferma dell'ergastolo al compagno, Giacomo Bozzoli, e la fuga di quest'ultimo. Chissà dove, chissà per quanto tempo ancora. Nella tarda serata di venerdì era trapelata la notizia che la Guardia Civil spagnola e l'Interpol fossero sulle tracce del 39enne, ma ad oggi non ci sono ancora novità.

La telefonata ai genitori

Lui non si trova, mentre lei è tornata in Italia assieme al figlioletto. Il bimbo, che compirà 9 anni tra due giorni, ha lo stesso nome del papà. Quando sono arrivati alla stazione di Brescia, attorno alle ore 14 di ieri, Antonella ha chiamato il padre: " Stiamo bene, veniteci a prendere ". Un sospiro di sollievo per l'uomo, Daniele Colossi, che in questi giorni è stato fortemente in apprensione per la figlia e il nipotino. Al punto da rivolgere anche un appello al genero: " Giacomo, costituisciti ".

"Ho detto a Giacomo di costituirsi"

Su Bozzoli spicca un mandato di arresto internazionale. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, la compagna gli avrebbe suggerito di consegnarsi alle forze dell'ordine: " Gli ho detto di costituirsi ", ha raccontato Colossi ai carabinieri. Sono stati insieme fino al 30 giugno poi, il giorno successivo, è arrivato il verdetto della Cassazione che ha confermato l'ergastolo nei confronti del 39enne per aver ucciso lo zio e gettato il cadavere in un forno della fonderia di famiglia, a Marcheno, la sera dell'8 ottobre 2015. A quel punto, le loro strade si sono divise: " Era scosso, molto turbato ". Da quel momento è calato il buio anche nella mente della donna, che ha detto di aver " perso la memoria" per lo choc.

I punti fermi

L'unica certezza è che lei e il compagno sono partiti alla volta di Marbella il 23 giugno per " una vacanza ". Avrebbero fatto tappa a Cannes prima di arrivare in Spagna.

su un treno per Milano

non ricordo

non ho idea

Poi Antonella e il bambino sono tornati in Francia - non si sa come - e da lì sono saliti "". Per il resto il racconto della 41enne è infarcito di "" e "". Sta di fatto che Bozzoli sembra avere le ore contate: è ricercato in tutto il mondo.