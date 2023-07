Famiglia investita a Santo Stefano di Cadore, il padre di una delle vittime: "Ho perso figlio e nipotino, temo che lei scappi"

C’è ancora rabbia e incredulità tra i familiari delle tre vittime investite da un’autovettura di grossa cilindrata a Santo Stefano di Cadore, nel Bellunese. Luigi Antoniello, padre di Marco, 48 anni, ucciso dal violento impatto insieme al figlio Mattia, di appena due anni, e alla suocera Maria Grazia Potente, 65 anni, non si dà pace. Al Corriere della Sera confessa il suo timore principale: “Adesso – ha detto – abbiamo paura che la donna al volante possa andare via impunita. Se è risultata negativa all’esame tossicologico e al test dell’alcol, e la rilasciano, potrebbe allontanarsi dall’Italia” . Oltre al dolore per la perdita delle persone care di famiglia, per Antoniello c’è il rischio che non venga fatta giustizia.

L’arresto

La donna di 31 anni che guidava l’Audi è stata arrestata con l’accusa di omicidio stradale, ma non c’è l’aggravante della droga o dell’alcol. “Si dice in paese – ha continuato Luigi Antonelli – che in macchina la conducente avesse coperte, abiti e tutto il necessario per viaggiare e stare via. Se è una girovaga, dove andremo noi a rintracciarla?” . I parenti della famiglia distrutta in pochi secondi a causa della guida sconsiderata della 32enne sono affranti. In questo momento hanno la preoccupazione di stare vicino a Elena Potente, la compagna di Marco e mamma di Mattia, la quale, seppure ferita, è sopravvissuta al terribile scontro.

Il dolore della sopravvissuta all’incidente

“Non si può lasciare un attimo – ha rivelato il suocero – ha bisogno di supporto psicologico continuo. Ha perso i suoi tre punti di riferimento: l’unico figlio avuto da poco, il marito e sua madre. Ha una voragine sotto ai piedi” . Uno choc terrificante, difficile da superare. Luigi Antonelli non crede alle notizie che circolano in merito alla dinamica dell’incidente. Per lui la macchina non poteva viaggiare a 70 chilometri orari. Il figlio pesava oltre 90 chili e non poteva essere sbalzato a trenta metri di distanza con quella velocità, quasi sicuramente la vettura aveva superato i 100 chilometri orari.

Il fratello della persona ferita

Anche il fratello di Elena Potente, Marco, è sconvolto. “Chi è responsabile – ha commentato – deve marcire in galera. Non deve succedere come al solito, che chiedono l’estradizione o scontano un paio di anni e poi sono liberi. Di queste tragedie ne accadono a bizzeffe e non è possibile morire per gesti incoscienti, come correre in centro città a oltre cento all’ora con il limite dei cinquanta, e perdere il controllo del mezzo falciando i pedoni” .

Le altre reazioni