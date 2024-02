"Ti taglio la testa". Lo straniero massacra di botte la moglie che finisce all'ospedale

Avrebbe minacciato di morte la moglie, a più riprese, talvolta anche massacrandola di botte e rendendone a quanto sembra necessario l'accesso al pronto soccorso. Protagonista della vicenda che arriva dall'hinterland bolognese (da Valsamoggia, per la precisione) è un uomo di 56 anni originario dell'Albania, il quale risulterebbe attualmente indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi. E nei confronti del quale, proprio nelle scorse ore, il tribunale di Bologna ha disposto la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Sulla base di quanto riportato dalla stampa emiliana, a far emergere anni di violenze acuitesi soprattutto negli ultimi due anni (la coppia sarebbe sposata dal 1991) sarebbe stata una videochiamata fra la presunta aggredita, una donna di 52 anni, e i figli che vivono e lavorano ormai all'estero.

Questi ultimi, nel corso della conversazione in video, non hanno potuto fare a meno di notare come la loro madre avesse il volto tumefatto e presentasse diversi lividi, per quanto la diretta interessata (interrogata al riguardo) tendesse inizialmente a minimizzare. Contusioni che le sarebbero state provocate a quanto pare dal marito annebbiato dai fumi dell'alcol, a seguito di un diverbio iniziato nelle ore precedenti con uno scambio di vedute e chiusosi con una vera e propria aggressione fisica: la donna sarebbe stata costretta ad andare al pronto soccorso, dove le era stata riscontrata la rottura del setto nasale per una prognosi di dieci giorni. A raccontare ai figli quanto accaduto sarebbe stata (dopo le varie sollecitazioni ricevute) la stessa cinquantaduenne e proprio loro, preoccupati, avrebbero provveduto ad avvertire i carabinieri.